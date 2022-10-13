Соучредителем премии «Человек года» в Красноярске стала международная компания

Сама премия в этом году будет вручаться в 14 номинациях. Церемония пройдет в декабре 2022.

Компания TIKSAN GROUP стала соучредителем премии «Человек года» в Красноярске. Об этом в эфире телекомпании ТВК рассказала Юлия Чанчикова, главный редактор журнала «Деловой квартал — Красноярск», который является учредителем премии.

Активная, современная, динамично развивающаяся, молодая команда TIKSAN близка нам по ценностям, отношению к осознанности бизнеса, служению своим клиентам, командообразованию и готовности генерировать новые идеи», — отметила Чанчикова.

Сергей Ким, генеральный директор TIKSAN GROUP рассказал, что давно хотел принять участие в премии не только как участник, но и партнер.

Предпринимателям тоже нужны соревнования и возможность подвести итоги своей работы. Такое событие, как „Человек года“, имеет важное значение для города и бизнес-сообщества. Поэтому в этом году мы присоединились к команде премии и постараемся усилить ее своим участием», — сказал Ким.

Также во время эфира стало известно, что телекомпания ТВК в этом году станет главным информационным партнером «Человека года» — именно она будет вести репортаж с церемонии награждения.

Премия «Человек года» вручается в Красноярске уже в 13 раз. В 2022 церемония награждения пройдет 8 декабря в Конгресс-холле СФУ.

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