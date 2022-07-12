Организаторы премии «Человек года» назвали дату проведения в 2022 году

Стали известны дата и место проведения церемонии вручения премии «Человек года» по версии «Делового квартала» в Красноярске. Их назвала руководитель оргкомитета премии Юлия Чанчикова.

По словам Юлии Чанчиковой, издателя, главного редактора «Делового квартала» в Красноярске, подготовка к премии началась на месяц раньше, чем обычно.

Премия становится все более масштабной, объединяющей, поэтому ее подготовка занимает все больше времени», — пояснила Юлия Чанчикова.

В этом году церемония вручения состоится 8 декабря и пройдет на площадке Конгресс-холла Сибирского федерального университета. Организаторы отметили, что одним из соорганизаторов премии стала Президентская программа.

Очень многие номинанты и победители премии являются выпускниками Президентской программы. Это и собственники бизнесов, и топы компаний. Владение управленческим инструментарием становится залогом успеха и высокой конкурентноспособности. Именно поэтому одним из соорганизаторов премии стала Президентская программа, которая отмечает в этом году 20-летие», — рассказала Юлия Чанчикова.

Добавим, организаторы сообщили, что скоро назовут номинации премии, а также тему, под эгидой которой пройдет церемония. Также Юлия Чанчикова отметила, что премия будет проходить в Красноярске уже в 13 раз: