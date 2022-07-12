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Организаторы премии «Человек года» назвали дату проведения в 2022 году

Организаторы премии «Человек года» назвали дату проведения в 2022 году
Иллюстрация: ДК

Стали известны дата и место проведения церемонии вручения премии «Человек года» по версии «Делового квартала» в Красноярске. Их назвала руководитель оргкомитета премии Юлия Чанчикова.

#НОВОСТИ

По словам Юлии Чанчиковой, издателя, главного редактора «Делового квартала» в Красноярске, подготовка к премии началась на месяц раньше, чем обычно.

Премия становится все более масштабной, объединяющей, поэтому ее подготовка занимает все больше времени», — пояснила Юлия Чанчикова.

В этом году церемония вручения состоится 8 декабря и пройдет на площадке Конгресс-холла Сибирского федерального университета. Организаторы отметили, что одним из соорганизаторов премии стала Президентская программа.

Очень многие номинанты и победители премии являются выпускниками Президентской программы. Это и собственники бизнесов, и топы компаний. Владение управленческим инструментарием становится залогом успеха и высокой конкурентноспособности. Именно поэтому одним из соорганизаторов премии стала Президентская программа, которая отмечает в этом году 20-летие», — рассказала Юлия Чанчикова.

Добавим, организаторы сообщили, что скоро назовут номинации премии, а также тему, под эгидой которой пройдет церемония. Также Юлия Чанчикова отметила, что премия будет проходить в Красноярске уже в 13 раз:

«Многие издания хотели и пытались проводить свои бизнес-премии. Они получались либо кардинально другими, либо быстро сходили с дистанции. Особенностями настоящей премии «Человек года» является то, что ее проводит издание «Деловой квартал» в Красноярске, она пройдет уже в 13 раз, в каждой номинации создается отдельный профильный пул, всего задействовано более 200 экспертов, номинирование проходит в несколько этапов, включая очные обсуждения. Символ премии принципиально не меняется — это человек, держащий в руках земной шар, его вид одинаков 13 лет. И, наконец, победу нельзя купить, эту привилегию не дают ни партнерство, ни соучредительство, ни соорганизаторство. Наша премия  настоящая во всех смыслах».

Автор: Петр Савельев
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