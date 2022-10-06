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Вице-президент банка «Открытие» стала советником клуба «Миллиард»

Вице-президент банка «Открытие» стала советником клуба «Миллиард»
Иллюстрация: Миллиард

Одним из первых советников клуба «Миллиард» в Красноярском крае стала Наталья Потапова, вице-президент «Открытия». Решение было принято на прошедшей очередной встрече резидентов клуба.

#НОВОСТИ
Знакомство резидентов с Натальей Потаповой стало первым в череде встреч с советниками. По словам г-жи Потаповой, она приняла предложение «Миллиарда», потому что уверена, что будет полезна участникам клуба в качестве эксперта в банковской отрасли.

В банковской деятельности множество полезных для предпринимательства аспектов. В моем личном арсенале множество как успешных, так и неуспешных кейсов. Поэтому мои знания и опыт будут  полезны. В свою очередь мне интересно видение развития бизнеса со стороны успешных, действующих предпринимателей. Тем более, что в клубе собрались неравнодушные и активные люди, которые хотят развиваться и двигаться вперед», — отметила Наталья Потапова.

Андрей Перфилов, директор клуба «Миллиард», подчеркнул, что Наталья Потапова стала одним из первых советников клуба. И это не случайно.

У Натальи Викторовны высочайший уровень опыта и компетенций, она умеет выстраивать связи на очень долгий срок. Для клуба это несомненный интеллектуальный ресурс», — сказал г-н Перфилов.

Отметим, Наталья Потапова возглавляет банк «Открытие» в Красноярском крае с 2018.  Ее общий банковский стаж — 42 года. По итогам 2021 красноярский филиал стал  лучшим в стране. В нашем регионе банк «Открытие» входит в топ-4 по объемам бизнеса. Наталья Потапова не раз побеждала в номинации «Банкир года» в премии «Человек года», а в 2019 получила звание «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Вице-президент банка «Открытие» стала советником клуба «Миллиард» 1

Добавим, на прошедшей встрече резиденты обсуждали тему частичной мобилизации. Что делать собственникам или руководителям при получении повестки в военкомат, в каких отраслях есть бронь, переведут ли предприятия на работу для нужд армии? Все эти и многие другие вопросы сегодня волнует бизнес-сообщество.

В такой профессиональной группе, как клуб «Миллиард» проще решать задачи, которые сложно или невозможно решить в одиночку. Речь идет об опыте, который не оформлен в виде лекций, курсов или кейсов. Такой опыт по кусочкам разбросан по профессиональному сообществу — получить его можно, только став его частью. Когда эксперт внутренний, он больше погружен во все рабочие процессы и потому дает больше пользы с точки зрения практикоориентированности», — подчеркнул Андрей Перфилов.

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Автор: Петр Савельев
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