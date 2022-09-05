Ближе к делу: директор клуба «Миллиард» рассказал о закулисье успешных бизнесов

«Деловой квартал» запустил новый проект — видеоинтервью с представителями красноярского бизнеса. Первым гостем студии стал Андрей Перфилов, директор клуба «Миллиард».

Ведущей проекта "Ближе к делу" выступила Ольга Дубровская, журналист, наставник по видео и публичным выступлениям.

О том, как и для чего был создан клуб, кто становится его резидентами и почему в него не всегда могут попасть даже очень богатые люди, вы узнаете из видео-интервью. А еще о том, как решаются сложные вопросы в одно рукопожатие и почему бизнесмены, зная друг друга в лицо, нуждаются в особой площадке для общения.