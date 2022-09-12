Только настоящее: каким будет «Человек года-2022»

Новая площадка, две ивент-компании и номинации, которых не было. Организаторы премии «Человек года — 2022» рассказали о том, какой она будет.

Премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» поменяла площадку. В 2022 — это будет Конгресс-холл СФУ. Уже известна дата проведения — 8 декабря 2022, — об этом и других изменениях организаторы рассказали во время закрытых презентаций для партнеров, которые прошли в банкет-холле «Онегин» и в креативном пространстве On way loft.

По словам Юлии Чанчиковой, руководителя оргкомитета и идеолога премии, в этом году ожидается 700 гостей.

В прошлом году мы поставили для себя цель собрать тысячу предпринимателей на площадке премии. И сделали это. Однако масштаб несколько нивелировал одну из важных ценностей премии — возможность общения. Новая площадка благодаря многоуровневой планировке позволит организовать несколько камерных зон для общения. Мы вновь возвращаемся к закрытому формату. Попасть на церемонию можно будет только по приглашению от редакции «ДК».

Каждая премия проходит в оригинальной тематике. Например, в прошлом году она была космической. Тема и новый слоган Премии-2022 — «Только настоящее!»

О чем это? О нашей сегодняшней жизни. Награды получают настоящие лидеры бизнеса, которые делают нашу жизнь лучше здесь и сейчас, в настоящем времени. Соответственно, и наша премия — настоящая. Без пафоса, ярмарки тщеславия. За каждым успехом — огромная ответственность и очень много работы, — рассказывает Юлия Чанчикова.

В этом году усилился состав организаторской команды. С изданием работают сразу две ивент-компании — Good Story и «Инкор». Режиссером церемонии вновь, уже в шестой раз, стал Петр Серов. В качестве генерального продюсера выступает Инна Коротких. Креативным продюсером является Ольга Абанцева, а сценарий уже по традиции создает Елена Бердникова. Коммерческий директор премии — Светлана Ковалева.

Благотворительность интегрирована во все события «Делового квартала». Премия-2022 не стала исключением. По решению организаторов 5% от стоимости каждого партнерского пакета будет направлено в благотворительный фонд Добро24.ру.

На пресейле премии были названы номинации 2022:

Ресторатор года: новый проект Банкир года: поддержка реального сектора Человек года в IT: проекты импортозамещения Новые лица бизнеса Застройщик года: новые проекты, меняющие облик города Сельхозпроизводитель года Промышленник года. Сделано в Красноярске Креативные пространства города Культура: частные проекты Доброе дело бизнеса Директор года по версии Президентской программы Предприниматель года по версии клуба «Миллиард» Специальная номинация «Семейный бизнес» Человек года по версии издания «Деловой квартал» Красноярска

Юлия Чанчикова отметила, что впервые у Премии уже есть два генеральных партнера и учредителя номинаций до официального старта продаж партнерских пакетов.

Нас поддержал стратегический партнер издания — клуб «Миллиард» и Президентская программа, которая отмечает в этом году 25 лет.

По словам Андрея Перфилова, директора клуба, премия выполняет очень важную задачу, формируя правильные ролевые модели успеха. Основатель клуба уверен, что резиденты клуба «Миллиард» также будут представлены и в других номинациях, поскольку это одни из самых успешных бизнесменов мегаполиса.

Василий Ерошин, президент Красноярской региональной общественной организации выпускников Президентской программы «Красноярский лидер» отметил, что среди победителей премии много выпускников ПП, и в юбилейный год возникла идея учредить собственную номинацию внутри «Человека года».

Организаторы благодарят за партнерскую поддержку в проведении презентаций премии кейтеринг 7events, бутик «О.Вино», компанию «Культ колбас» и сеть магазинов «Рыба пила».



В центре — Светлана Ковалева, слева — Ольга Долгополова, справа — Наталья Васильева



Андрей Перфилов



Инна Коротких

Ольга Абанцева



Петр Серов



Елена Бердникова