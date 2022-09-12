Только настоящее: каким будет «Человек года-2022»
Новая площадка, две ивент-компании и номинации, которых не было. Организаторы премии «Человек года — 2022» рассказали о том, какой она будет.
Премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» поменяла площадку. В 2022 — это будет Конгресс-холл СФУ. Уже известна дата проведения — 8 декабря 2022, — об этом и других изменениях организаторы рассказали во время закрытых презентаций для партнеров, которые прошли в банкет-холле «Онегин» и в креативном пространстве On way loft.
По словам Юлии Чанчиковой, руководителя оргкомитета и идеолога премии, в этом году ожидается 700 гостей.
В прошлом году мы поставили для себя цель собрать тысячу предпринимателей на площадке премии. И сделали это. Однако масштаб несколько нивелировал одну из важных ценностей премии — возможность общения. Новая площадка благодаря многоуровневой планировке позволит организовать несколько камерных зон для общения. Мы вновь возвращаемся к закрытому формату. Попасть на церемонию можно будет только по приглашению от редакции «ДК».
Каждая премия проходит в оригинальной тематике. Например, в прошлом году она была космической. Тема и новый слоган Премии-2022 — «Только настоящее!»
О чем это? О нашей сегодняшней жизни. Награды получают настоящие лидеры бизнеса, которые делают нашу жизнь лучше здесь и сейчас, в настоящем времени. Соответственно, и наша премия — настоящая. Без пафоса, ярмарки тщеславия. За каждым успехом — огромная ответственность и очень много работы, — рассказывает Юлия Чанчикова.
В этом году усилился состав организаторской команды. С изданием работают сразу две ивент-компании — Good Story и «Инкор». Режиссером церемонии вновь, уже в шестой раз, стал Петр Серов. В качестве генерального продюсера выступает Инна Коротких. Креативным продюсером является Ольга Абанцева, а сценарий уже по традиции создает Елена Бердникова. Коммерческий директор премии — Светлана Ковалева.
Благотворительность интегрирована во все события «Делового квартала». Премия-2022 не стала исключением. По решению организаторов 5% от стоимости каждого партнерского пакета будет направлено в благотворительный фонд Добро24.ру.
На пресейле премии были названы номинации 2022:
- Ресторатор года: новый проект
- Банкир года: поддержка реального сектора
- Человек года в IT: проекты импортозамещения
- Новые лица бизнеса
- Застройщик года: новые проекты, меняющие облик города
- Сельхозпроизводитель года
- Промышленник года. Сделано в Красноярске
- Креативные пространства города
- Культура: частные проекты
- Доброе дело бизнеса
- Директор года по версии Президентской программы
- Предприниматель года по версии клуба «Миллиард»
- Специальная номинация «Семейный бизнес»
- Человек года по версии издания «Деловой квартал» Красноярска
Юлия Чанчикова отметила, что впервые у Премии уже есть два генеральных партнера и учредителя номинаций до официального старта продаж партнерских пакетов.
Нас поддержал стратегический партнер издания — клуб «Миллиард» и Президентская программа, которая отмечает в этом году 25 лет.
По словам Андрея Перфилова, директора клуба, премия выполняет очень важную задачу, формируя правильные ролевые модели успеха. Основатель клуба уверен, что резиденты клуба «Миллиард» также будут представлены и в других номинациях, поскольку это одни из самых успешных бизнесменов мегаполиса.
Василий Ерошин, президент Красноярской региональной общественной организации выпускников Президентской программы «Красноярский лидер» отметил, что среди победителей премии много выпускников ПП, и в юбилейный год возникла идея учредить собственную номинацию внутри «Человека года».
Организаторы благодарят за партнерскую поддержку в проведении презентаций премии кейтеринг 7events, бутик «О.Вино», компанию «Культ колбас» и сеть магазинов «Рыба пила».
В центре — Светлана Ковалева, слева — Ольга Долгополова, справа — Наталья Васильева
Андрей Перфилов
Инна Коротких
Ольга Абанцева
Петр Серов
Елена Бердникова