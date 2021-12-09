Кто кормит край: в Красноярске назвали «Человека года» в сельском хозяйстве

Номинация «Сельхозпроизводитель года» в этот раз собрала порядка 20 претендентов на премию, экспертное жюри отобрало в шорт-лист 10 предприятий АПК, от небольших ферм до крупных холдингов.

Экспертный совет номинации оценивал и достижения хозяйства по итогам года, и такие значения, как технологическое развитие предприятия, экологичность выпускаемой продукции и вклад в развитие агропромышленного комплекса края.

Победителем стала глава крестьянского фермерского хозяйства в Шушенском районе Наталья Зубарева. За три года она построила в Шушенском крупнейшее в крае фермерское хозяйство: 64 гектара общей площади, более 3000 молочных коров голштинской породы, более 350 работников. На ферме установлена первая в России роботизированная доильная карусель. Осенью 2021 года Наталья Зубарева стала победителем конкурса «Женщина года в АПК», который проводит Министерство сельского хозяйства России.

Награду победительнице вручила учредитель компании РИА Экспресс, издающей «Деловой квартал» в Красноярске, Татьяна Ковалева.

В шорт-лист номинации также вышли Игорь Исаев, птицефабрика «Заря» и Валерий Левицкий, «Саянмолоко».

Со всеми претендентами на премию «Человек года — 2021» можно познакомиться в ноябрьском номере журнала «Деловой квартал», электронную версию которого можно полистать здесь.