В 2022 номинация «Застройщик» премии «Человек года» получит новое прочтение

Соучредителем традиционной для премии номинации выступил самый масштабный проект по благоустройству природной среды в Красноярске — живописный ландшафтный парк «Юдинская долина».

Изюминкой ландшафтного парка «Юдинская долина» станет 18-луночное гольф-поле мирового уровня. Именно этот масштабный проект и задал новый взгляд на номинацию. В этом году фокус будет сделан не на работу строительных компаний, как раньше, а на конкретные строительные проекты. Лучшие из лучших определит номинация «Жилой комплекс года: проекты, меняющие реальность».

В числе претендентов на победу жилые комплексы Красноярска, которые были введены в эксплуатацию с октября 2021 по октябрь 2022 года, а также те, что находятся в высокой стадии готовности на момент номинирования.

Соучредитель номинации, «Юдинская долина», привнес актуальные смыслы. Как и лучшие проекты застройщиков, ландшафтный парк не только преображает облик Красноярска, но и формирует новое качество городской среды, принципиально меняя как уровень комфорта, так и восприятия города в глазах общественности.

В основе проекта «Юдинская долина» и лучших проектов красноярских застройщиков лежит одно «ДНК». Мы сообща формируем облик Красноярска как одного из самых комфортных и привлекательных для жизни городов-миллионников в России и даже за ее пределами. Как и «Юдинская долина», которая будет разделена на три большие функциональные зоны: рекреационную, спортивную и научную, современные жилые комплексы давно переросли понятие «жилье». Сегодня это места для жизни, отдыха, творчества — и места, которые меняют «ткань» городской среды. Мы убеждены, появление гольф-клуба в ландшафтном парке «Юдинская долина» решительно изменит облик города. Поэтому рады поддержать номинацию «Жилой комплекс» премии в качестве сооучредителя. И как говорится, пусть победит сильнейший! - сказала Алена Демкина, куратор проекта «Юдинская долина». В основе проекта «Юдинская долина» и лучших проектов красноярских застройщиков лежит одно «ДНК». Мы сообща формируем облик Красноярска как одного из самых комфортных и привлекательных для жизни городов-миллионников в России и даже за ее пределами. Как и «Юдинская долина», которая будет разделена на три большие функциональные зоны: рекреационную, спортивную и научную, современные жилые комплексы давно переросли понятие «жилье». Сегодня это места для жизни, отдыха, творчества — и места, которые меняют «ткань» городской среды. Мы убеждены, появление гольф-клуба в ландшафтном парке «Юдинская долина» решительно изменит облик города. Поэтому рады поддержать номинацию «Жилой комплекс» премии в качестве сооучредителя. И как говорится, пусть победит сильнейший! - сказала Алена Демкина, куратор проекта «Юдинская долина».

Напомним, ландшафтный парк «Юдинская долина» возводится в районе плодово-ягодной станции в Октябрьском районе Красноярска. На площади 200 га раскинутся зоны для прогулок и пикников, смотровые башни и уникальный вписанный в ландшафт территории клуб с гольф-полем мирового уровня , который станет главной изюминкой нового городского пространства.

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