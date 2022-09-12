Алена Дёмкина: Гольф в Красноярске становится спортом для всех горожан

О том, как жители города постепенно влюбляются в этот вид спорта и что нужно сделать для развития и популяризации гольфа, редакция «ДК» порассуждала с Аленой Дёмкиной, куратором «Юдинской долины».

По-прежнему бытует мнение, что гольф — это буржуазный вид спорта только для богатых. Как вы считаете, гольф может стать видом спорта для широкой аудитории, как это произошло с теннисом?

— Думаю, этого стоит ожидать, но при некоторых условиях. Во-первых, это появление более развитой и общедоступной инфраструктуры. Собственно, этим мы и занимаемся в Красноярске, продолжая строить гольф-поле в ландшафтном парке «Юдинская долина». Развиваем так называемый городской формат гольфа с круглогодичной возможностью тренировки на гольф-симуляторах. Количество таких площадок в городе увеличивается. Во-вторых, это кадровое обеспечение — появление методистов, тренеров с достаточной квалификацией. Нам с этим тоже повезло — благодаря СФУ, сборной края по гольфу и региональной федерации. В-третьих, это появление звездочек, российских чемпионов — людей, на которых будут равняться, чьи истории успеха будут вдохновлять. Здесь хорошие шансы у наших красноярских ребят, членов студенческой сборной. Когда эти три слагаемых сложатся в единый пазл (на мой взгляд, это может произойти в течение ближайших нескольких лет), можно ждать изменения отношения к гольфу в нашем регионе. При той поддержке, которая оказывается развитию гольфа в крае на самом высоком уровне, уверена, эта задача нам по плечу.

В текущем сезоне в Красноярске все больше мероприятий, связанных с гольфом. Почему это происходит?

— Действительно, сегодня растет число людей, интересующихся гольфом. Прежде всего за счет увеличения доли корпоративных мероприятий, а также приобщения к гольфу более молодой аудитории. В этом году гольф-локации впервые были размещены в рамках крупнейших региональных проектов, таких как КЭФ-2022, а также молодежных форумов ТИМ «Бирюса» и ТИМ «Юниор». Кроме того, локации гольфа были представлены на многих массовых спортивных мероприятиях, что позволило вовлечь в игру людей, которые раньше не соприкасались с гольфом. В Красноярске проводится огромное количество турниров по гольфу для школьников, студентов и взрослой аудитории.

Один из путей развития этого вида спорта — популяризация гольф-клуба как площадки семейного отдыха. Например, строящийся гольф-клуб в ландшафтном парке «Юдинская долина» станет настоящим круглогодичным гольф-курортом. На большой, ухоженной и благоустроенной территории мы предлагаем посетителям не только сыграть в гольф на первом в регионе 18-луночном поле, но также разнообразные возможности для активного отдыха. Благодаря этому приобщение к спорту происходит постепенно. Гости могут приехать вместе с детьми, посмотреть, что такое гольф, сыграть пробную партию, найти партнера своего уровня подготовки.

Подчеркну, у нас можно играть в гольф даже зимой — на гольф-симуляторах, что, учитывая особенности красноярского климата, несомненное преимущество, ведь игроки имеют возможность заниматься любимым видом спорта в домашнем регионе.

Эксперты убеждены: всходы в гольф-клубе даст не только изумрудная трава. Гольф перерастает в нечто глобальное, выходящее далеко за рамки буржуазных забав.

Гольф — это просто хобби и приятное времяпрепровождение в хорошей компании или спортивный характер и желание показать максимальный результат?

— Конечно, для меня это приятный и интересный досуг в первую очередь. Это общение с людьми, которые объединены одним интересом, одной целью. Спортивную составляющую я бы поставила на второе место. Хотя в пылу тренировок зачастую появляется и азарт, и эмоции захлестывают, и есть большое стремление добиться высокого спортивного результата.

Формируется ли клубная культура гольф-сообществ Красноярска?

— Формирование гольф-сообщества в Красноярске находится на начальной стадии, прирастая новыми резидентами. Постепенно в России и в Красноярске появилось новое поколение людей, которое ресторанам предпочитает тренировки, вечеринкам — спортивные марафоны, а отдыху на пляже — активный туризм. Спорт теперь не только способ отвлечься от работы, но и инструмент для нетворкинга. Он объединяет и помогает завести новые контакты и даже может стать социальным лифтом. Я замечаю, что нетворкинг в формате «попить кофе» многим становится не очень интересен. Мои знакомые часто зовут друг друга на совместные тренировки. Для меня обсудить что-то за игрой в гольф на симуляторе в Golfstation стало нормой. Мне нравится открывать людям гольф, рассказывать о нем, видеть удивление и интерес. Хочется увлечь гольфом как можно больше людей.

Проект «Юдинской долины» выглядит действительно масштабным. Дотягивает ли до него емкость местного рынка?

— Мы говорим как о текущем моменте, так и о работе на перспективу. Надо развивать локальный рынок, растить и воспитывать сообщество гольфистов среди красноярцев. Для этого в проекте предназначена гольф-академия. Преподавать в ней смогут как местные ребята, которые прошли специальную подготовку, так и экспаты, специалисты из центральной части России. Важно, что гольф сегодня перестает быть забавой состоятельной буржуазии или так называемых элит. В Красноярске уникальная ситуация со студенческим гольфом. Такого количества молодых ребят, занимающихся этим видом спорта, нет в других регионах России. Не зря в СФУ есть отдельная специализация, посвященная гольфу, и свое небольшое поле для тренировок.

Кроме того, в перспективе проект «Юдинская долина» может быть ориентирован на восточных соседей. В Китае, Южной Корее и Японии гольф чрезвычайно популярен. Одна из тенденций в этих странах — приобщение к гольфу женщин. Так что максимальная близость развитого гольф-пространства, которую может для соседей обеспечить Енисейская Сибирь, и его транспортная доступность, должны сделать гольф-поле очень привлекательным в том числе для иностранных туристов.

XXI век диктует свои правила, делая это увлечение все более демократичным. И наш проект также сочетает в себе передовые технологии и демократичность — это тоже общемировая тенденция.

Удивительно слышать слово «гольф» в сочетании со словом «демократичный».

— Дело в том, что гольф явно меняет свое предназначение в современности. Он уже стал олимпийским видом спорта, что способствует серьезному отношению к гольф-проектам на государственном уровне. В то же время гольф выходит далеко за спортивные рамки, его эффективность перенесена в широкое социальное и коммуникативное поле.

Кроме того, наше время ставит перед личностью, работающей в динамичном ритме, свои условия. И перед гольфом тоже. Совершенно ясно, что человеку нужно не только усиленно работать, но и проводить время с семьей. Также надо умудриться выделить время и для себя, восстановить физические силы, психологический баланс. Гольф при таком стиле жизни — идеальное сочетание всего: сосредотачиваешься на игре на лоне красивой природы, на свежем воздухе, в то же время проводишь время с семьей, даешь что-то детям, увлекаясь одной с ними игрой.

Кстати, о детях. С какого возраста можно приобщаться к игре в гольф?

— Чем раньше, тем лучше, думаю. В три года уже можно и нужно. Понятно, что первые клюшки будут пластиковыми, сам гольф для ребенка будет несерьезный, игрушечный. Но зато это станет важным открытием в жизни маленького человека.

После опыта игры на гольф-полях Москвы и Санкт-Петербурга чем Красноярск сможет удивить взыскательных гольф-туристов?

— Действительно, мы часто сталкиваемся с определенным скепсисом относительно того, что продвинутые москвичи едва ли поедут играть в гольф в далекий Красноярск. Но в гольф-сообществе все работает по своим правилам. Гольф-путешественники — это особая категория людей, которые постоянно находятся в поисках новых полей для игры. Чем сложнее поле, тем интересней. «Юдинская долина» спроектирована английскими архитекторами совместно с красноярскими специалистами. Наше поле будет сложным и красивым. Думаю, в дальнейшем еще многие люди, привлеченные сюда гольфом, смогут увидеть и открыть наш регион по-новому, со всем его природным, культурным, гастрономическим и туристическим разнообразием.