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Гольф-поле, лазательный лес и смотровые башни — первые рендеры «Юдинской долины»

Гольф-поле, лазательный лес и смотровые башни — первые рендеры «Юдинской долины»
Иллюстрация: Яндекс

Эко-парк «Юдинская долина» — самый масштабный проект по благоустройству природной среды. Стали известны первые подробности.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Итак, каким же будет новый ландшафтный парк «Юдинская долина» площадью 200 гектаров.  

Для проекта выбрана концепция мультиформатного парка из нескольких зон: научной, рекреационной, спортивной.

Гольф-поле, лазательный лес и смотровые башни — первые рендеры «Юдинской долины» 1

В парке запланировано 7,5 км прогулочных дорожек, площадки для пикников, шезлонги вдоль рек, детские площадки.

Главная особенность «Юдинской долины» — гольф-клуб, окруженный ландшафтным парком.

Вторая очередь благоустройства предполагает строительство визит-центра с туалетами и комнатой матери и ребенка, буфета и пункта проката, а также создание огромного веревочного городка для детей.

Гольф-поле, лазательный лес и смотровые башни — первые рендеры «Юдинской долины» 2

Эксклюзивные фишки нового ландшафтного парка «Юдинская долина» — три смотровые башни.

Гольф-поле, лазательный лес и смотровые башни — первые рендеры «Юдинской долины» 3

Создатели проекта обещают в озеленении растительное разнообразие и сибирский колорит. На территории парка и гольф-поля планируют высадить микс из десятков растений: лилейник душистый, сосна горная, лабазник красный, спирея березолистная, папоротник, роза, чубушник, спирея серая, арония, дербенник, кизильник, ирга, волжанка, хоста, душица, посконник, гелиопсис, береза, дерен, клен татарский, василистник, астильба, гортензия, эхинацея, лилейник, котовник и многое другое.

Отметим, вход в парк будет свободным, хотя работать он будет по расписанию, как Торгашинская лестница.

Вокруг гольф-поля будет сформирована  новейшая инфраструктура — клубный дом, гольф-академия, гостиница, ресторан с  панорамным видом.  

Добавим, к концу лета площадка гольф-поля должна быть введена в эксплуатацию и принять международные соревнования. Ее строительство ведется на средства частных инвесторов. Благоустройство же территории парка «Юдинская долина» осуществляется за счет бюджетных средств. Реализация первой очереди обойдется в 60 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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