Тендер: за благоустройство «Юдинской долины» заплатят за 59,5 млн рублей

Тендер на выполнение работ выставлен на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 59,5 млн рублей.

Победитель торгов обязуется благоустроить территорию, расположенную в Октябрьском районе, рядом с мкрн. Плодово-Ягодная Станция, кадастровый номер участка 24:50:0000000:346776.

Необходимо построить:

Работы должны быть сданы до 1 декабря 2022.

Гарантия на благоустройство — 3 года.

Заказчиком выступает Туристский информационный центр Красноярского края.

Заявки принимаются до 19 августа.

Финансирование осуществляется из бюджета края.

Планируется, что ежегодный трафик «Юдинской долины» составит порядка 200 тыс. человек.

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