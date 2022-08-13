Тендер: за благоустройство «Юдинской долины» заплатят за 59,5 млн рублей
К декабрю 2022 в Красноярске должен появиться новый ландшафтный парк «Юдинская долина». Если поиск подрядчика закончится удачно.
Тендер на выполнение работ выставлен на портале Госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 59,5 млн рублей.
Победитель торгов обязуется благоустроить территорию, расположенную в Октябрьском районе, рядом с мкрн. Плодово-Ягодная Станция, кадастровый номер участка 24:50:0000000:346776.
Необходимо построить:
- пешеходные дорожки,
- системы освещения,
- системы видеонаблюдения,
- остановочный павильон,
- скамейки и урны,
- зоны для воркаута и детских игр,
- 5 информационных стендов и
- 12 указателей.
Работы должны быть сданы до 1 декабря 2022.
Гарантия на благоустройство — 3 года.
Заказчиком выступает Туристский информационный центр Красноярского края.
Заявки принимаются до 19 августа.
Финансирование осуществляется из бюджета края.
Планируется, что ежегодный трафик «Юдинской долины» составит порядка 200 тыс. человек.
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