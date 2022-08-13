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Тендер: за благоустройство «Юдинской долины» заплатят за 59,5 млн рублей

Тендер: за благоустройство «Юдинской долины» заплатят за 59,5 млн рублей
Иллюстрация: krskstate.ru

К декабрю 2022 в Красноярске должен появиться новый ландшафтный парк «Юдинская долина». Если поиск подрядчика закончится удачно.

#НОВОСТИ

Тендер на выполнение работ выставлен на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 59,5 млн рублей.

Победитель торгов обязуется благоустроить территорию, расположенную в Октябрьском районе, рядом с мкрн. Плодово-Ягодная Станция, кадастровый номер участка 24:50:0000000:346776.

Необходимо построить:

  • пешеходные дорожки,
  • системы освещения,
  • системы видеонаблюдения,
  • остановочный павильон,
  • скамейки и урны,
  • зоны для воркаута и детских игр,
  • 5 информационных стендов и
  • 12 указателей.

Работы должны быть сданы до 1 декабря 2022.

Гарантия на благоустройство — 3 года.

Заказчиком выступает Туристский информационный центр Красноярского края.

Заявки принимаются до 19 августа.

Финансирование осуществляется из бюджета края.

Планируется, что ежегодный трафик «Юдинской долины» составит порядка 200 тыс. человек.

 

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Автор: Петр Савельев
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