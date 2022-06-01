Парки, рестораны и IT: вышел майский номер «Делового квартала»

В преддверии лета журнал поговорил с рестораторами и устроителями парков о их планах, а с представителями ИТ-отрасли — о их болях.

Майский номер журнала «Деловой квартал» вышел из печати.

Большое место в нем занимает тема новых мест отдыха красноярцев. Сразу два больших материала посвящены новым местам отдыха в Красноярске: гольф-парку «Юдинская долина» и новому проекты Марины Корольковой — парку «Софи в стране чудес», который открывается сегодня (он же на обложке). О том, что интересного ждет в них горожан, поговорили с инициаторами проектов и теми, кто уже успел в них побывать.

Февральские события этого года внесли существенные изменения в планы и самочувствие практически всех отраслей. И информационные технологии не стали исключением. О том, справится ли отрасль с поставленными вызовами, стоит ли рассчитывать на импортозамещение в ней и спасает ли господдержка, руководители красноярских ИТ-компаний обсудили на дискуссионном клубе «Делового квартала» . Отчет о нем также в журнале.

Не обошлось и без традиционного рейтинга «ДК». На этот раз редакция посмотрела на рынок частных клиник. Картина получилась любопытная.

Продолжился в этом номере и спецпроект ДК «Русское». На этот раз он посвящен рестораторам — их видению ситуации и планам на будущее. Вкратце, можно сказать, что настроены оны весьма оптимистично, а планы их довольно амбициозны.

Новый номер ДК традиционно распространяется по адресной подписке. Также его можно найти в ресторанах Красноярска. ПДФ-версию можно полистать здесь .

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