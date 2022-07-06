Вести с полей: юниорский гольф — новый тренд в Красноярске

В Красноярске активно развивается детский и студенческий гольф. Сегодня на гольф-площадках города много школьников и студентов. Некоторые из них способны победить даже взрослых игроков.

После того как гольф восстановили в списке олимпийских видов спорта, его популярность стала стремительно расти. При этом в Красноярском крае он развивается в основном на студенческом уровне. В прошлом сезоне команда края выиграла Кубок России, а также первенство и чемпионат страны — это основные российские соревнования. По результатам чемпионата, кубка и первенства страны наши гольфисты в 2021 завоевали 10 медалей: 4 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовые. В сезоне-2022 у сборной большие планы на новые победы. А в 2023 на новом гольф-поле ландшафтного парка «Юдинская долина» пройдет Международный студенческий турнир по гольфу.

Точкой отсчета развития массового студенческого гольфа в Красноярском крае и России считается 2015. Именно тогда Красноярская федерация гольфа инициировала его введение как спортивную специализацию в Сибирском федеральном университете — первые 100 студентов стали обучаться, сдавать зачеты.

В 2016 сборная команда СФУ приняла участие в первом в истории чемпионате России по гольфу среди студентов и заняла второе общекомандное место вслед за МГИМО. С тех пор результаты только улучшались. Очень важно, что в 2022, впервые в истории российского гольфа, соревнования для школьников и студентов проводятся в течение всего календарного года. Таким образом, мы вышли на всесезонный уровень.

Так, в зимний сезон 2021–2022 годов Красноярская федерация гольфа организовала и провела спартакиаду Красноярского края среди школьников, спартакиаду Красноярского края среди студентов и без перерыва проводит летние соревнования. Турниры проходят дважды в месяц на протяжении всего лета.

В рамках Национальной студенческой спортивной лиги гольфа будут проведены соревнования по гольфу «Енисейский студенческий тур». По итогам сформируют студенческую команду для участия в I Всероссийской спартакиаде между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022.

Юные звездочки Красноярска участвуют в соревнованиях Всероссийской школьной лиги гольфа, в финале соревнований будут участвовать восемь наших юных спортсменов.

Какую пользу может принести гольф вашему ребенку?

Развивает аналитические способности и учит контролировать эмоции

Гольф можно сравнить с шахматами: игра развивает аналитическое мышление. На поле нужно заранее продумать последствия каждого удара: говоря профессиональным языком, «играть лунку с конца».

Умение заранее выработать стратегию и тактику впоследствии очень помогает в жизни. План А, план B — это все про гольф.

Кроме того, гольф воспитывает силу духа, развивает способность держать удар и учит относиться к проигрышу как к трамплину для будущих побед.

И дело даже не столько в том, чтобы уметь проигрывать с достоинством — необходимо уметь доводить игру до конца, без срывов. В гольфе есть такое понятие — «проиграть лунку». Игра длинная. Ситуации бывают разные: хорошие и плохие, когда хочется все бросить и уйти с поля.

Например, если гольфист сыграл одну лунку за большое количество ударов, то он понимает, что догнать противника будет практически невозможно. В такой ситуации даже взрослому игроку трудно не поддаться негативному настроению, а уж начинающему спортсмену тем более.

Самым младшим ученикам детских академий гольфа всего шесть лет, а в этом возрасте проигрыш воспринимается очень болезненно, часто со слезами. Детские психологи утверждают, что так называемый кризис семилеток — самое время научить ребенка проигрывать. Поэтому одна из главных задач тренера — наладить контакт с ребенком, чтобы научить его не только закатывать мяч в лунку, но и контролировать эмоции, искать выход из трудного положения и продолжать игру, не зацикливаясь на промежуточной неудаче. И всему этому тоже учит гольф.

Улучшает осанку и тренирует глаза

В век высоких технологий лучшим другом человека, к сожалению, часто становится смартфон. Оторвать ребенка от гаджета, сидя за которым он портит глаза и спину — это уже великое дело. Привлечь внимание к спорту еще сложнее. Игру в гольф можно рассматривать как полезную тренировку для глаз, поскольку гольфисту приходится постоянно следить за полетом мяча, переключая взгляд с дальних предметов на близкие.

Благотворное влияние игра оказывает и на позвоночник. Конечно, гольф — это не балет. Жесткого контроля положения спины и осанки в целом здесь нет. Однако в стойке очень важно держать спину прямо.

И вашему ребенку придется правильно стоять три раза в неделю по два часа в соответствии с программой тренировок.

Более того, перед каждым занятием тренер должен проводить с детьми разминку с упражнениями на гибкость, эластичность, разработку суставов и укрепление мышечного каркаса.

В отличие, например, от большого тенниса, где основная нагрузка приходится на колени, в гольфе упор делается на концентрацию, моторику и баланс.

Гольфистам очень важно чувствовать свое тело, уметь правильно, чуть ли не до миллиметра, разворачивать корпус и фиксировать позу.

Кроме того, игра в гольф предполагает постоянное движение. Со стороны действительно кажется, будто игроки все время чего-то ждут, но на самом деле они постоянно что-то делают.

Например, на удар отводится всего 45 секунд. И если учесть, что в группе максимум четыре человека, то на одном месте они задерживаются всего несколько минут: ударил — пошел дальше. В целом нагрузка получается щадящая, и ребенок за время тренировки не пере­утомляется.

Знакомит с соперничеством и партнерством

Гольф — это возможность познакомиться с основными формами человеческих отношений — соперничеством и партнерством.

С одной стороны, гольфисты — это соперники, каждый из которых стремится сыграть лучше другого. С другой — это компаньоны, а значит, почти друзья, хотя бы на ближайшие пять часов, пока длится турнир.

Игра в гольф предполагает демонстрацию лучших человеческих качеств и знание правил этикета. Выдержка, взаимовыручка и уважение к партнеру ценятся на поле не меньше, чем воля к победе. Не говоря уже об умении договариваться и помогать разным людям.

Например, если во время тренировки или на турнире мяч улетает в лес, то его ищет вся команда — таковы правила этикета.

Или если одному из игроков нужно сделать удар, то другой держит флаг. Ребята поддерживают друг друга, желают хорошей игры и хорошего удара, хвалят и подбадривают.

Формирует достойное окружение

Если ребят связывают общие интересы, общая картина мира и они проводят много времени вместе, поддерживая друг друга, то и в будущем они, скорее всего, останутся друзьями на долгие годы.

Детская секция гольфа — это своего рода Братство кольца. Обучение игре в гольф — не менее надежная инвестиция в будущее, чем, скажем, частная школа с углубленным изучением иностранных языков. Ведь не секрет, что сегодня многие сделки заключаются на гольф-поле. Ни в каком другом виде спорта невозможно находиться так близко и так долго с потенциальным партнером по бизнесу. А если он еще и твой друг детства?