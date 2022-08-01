Мэр, стройка и гольф: вышел июльский номер «Делового квартала»

Традиционно, номер ДК, который выходит в середине лета, посвящен теме строительства. Но в этот раз она раскрылась несколько по-иному.

Новый номер журнала «Деловой квартал» вышел из печати. Как всегда в нем много интересного о жизни красноярского бизнеса и предпринимателей.

По традиции, центральной темой июльского номера ДК является строительство. Поэтому открывается он одним из лучших жилых комплексов Красноярска — микрорайоном SCANDIS (на обложке), который трижды получал «строительного Оскара».

Продолжает тему строительства материал по итогам, состоявшегося в июле дискуссионного клуба. Собравшиеся эксперты, среди которых застройщики, архитекторы, риелторы, представители власти и институтов развития, поговорили о градостроительной политике в Красноярске и городской идентичности.

Также специалисты компании «Пападом», специально для читателей ДК, рассказали с какими сложностями можно столкнуться при строительстве загородного жилья и как с ними справляться.

Не обошли вниманием и довольно новый для Красноярска способ проведения досуга, как гольф. Несмотря на тот, что для большинства этот вид спорта кажется зарубежной экзотикой, в Красноярске существует Национальная студенческая спортивная лига гольфа. И она уже добилась некоторых успехов. Подробнее, в материале по этой теме.

Не обошлось без гольфа и на традиционном летнем бизнес-пикнике «Делового квартала», на который в этом году собрали представителей красноярского бизнеса вместе с семьями. О том, как прошло мероприятие и что там было, на страницах журнала.

То, что Красноярск — гастрономическая столица Сибири, уже известно всем. И заведения, принесшие городу этот статус продолжают развиваться. К примеру, команда ресторана Tunguska организовала и провела целую гастроэкспедицию в поисках новых вкусов. Подробнее о ней в материале ДК.

Под занавес поговорили с наставником по видео- и публичным выступлениям Ольгой Дубровской о том, как добиться успеха на этом поприще и преодолеть соответствующие страхи.