Трижды «оскароносный» жилой комплекс SCANDIS

Первая победа может быть ситуативной. Если компания берет высокие награды три года подряд — это флагманская позиция.

Красноярская строительная компания «АРБАН» вновь подтвердила статус лидера отрасли на всероссийском уровне. Жилой комплекс SCANDIS признан лучшим в линейке комфорт-класса в СибФО по версии федеральной премии Urban Awards — 2021.

Это уже третья награда. Начиная с 2019 года проекты ГСК «АРБАН» завоевывают первые места премии в области нового строительства и территориального развития.

При этом за звания лауреатов боролись более 200 номинантов из 34 регионов России от Приморья до Калининградской области. Организаторы зафиксировали исторический рекорд участников за тринадцать лет проведения премии.

Два года назад микрорайон SCANDIS амбициозно ворвался в лауреаты премии, а мы стали первым красноярским застройщиком, который так громко заявил о своем проекте на всю страну, забрав сразу две награды «строительного «Оскара». Но тогда жюри могло оценивать наши любимые природные дворы только по рендерам, отмечая идеи архитекторов и безудержное стремление всей команды «АРБАН» сделать Красноярск лучше. В этом году мы пригласили экспертное жюри премии в гости в SCANDIS, чтобы в полной мере погрузиться в атмосферу природных дворов. Но главная награда для нас — это видеть радость и счастье в глазах семей, которые там живут, — подчеркивает Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан».

Микрорайон SCANDIS является ярким воплощением эталонов «АРБАН» и миссии компании по преображению города. Природные дворы с органическим зеленым благоустройством и уникальными детскими площадками выполнены по индивидуальным проектам архитекторов. В SCANDIS построен единственный в России 50-метровый скалодром. Среди фишек благоустройства дворов — домик на дереве, насыпной холм с тоннелями и горками, батуты и даже пешеходный фонтан.

Последняя очередь SCANDIS сдается уже в августе этого года. В продаже осталось несколько квартир.

Двор закрыт от машин и от посторонних, поэтому жители чувствуют себя здесь не только безопасно, но и уединенно. Во дворе более 320 видов растений, кустарников и деревьев, за которыми присматривает профессиональная команда ландшафтных дизайнеров. Все дома микрорайона построены из стопроцентного классического кирпича. В проекте более 30 уникальных планировок с эркерами, гардеробными и лондри. Специально для проекта застройщик создал самый большой в России квартирный шоурум, где показал популярные планировки проекта в реальную величину с мебелью и дизайнерским ремонтом.

Только факты

В 2019 году микрорайон SCANDIS впервые заявил о себе на федеральной премии Urban Awards, одержав триумфальную победу сразу в двух номинациях: «Лучший региональный проект комплексного развития территории» и «Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры».

В 2020 году еще один проект от ГСК «АРБАН» — SCANDIS OZERO — стал победителем в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса».