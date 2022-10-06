Березовскому застройщику запретили работать с дольщиками

Стройнадзор посчитал, что тот нарушает закон о долевом строительстве.

Компании «Наш дом» на полгода запретили привлекать деньги дольщиков, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Основанием для разбирательства стало заявление региональной Службы строительного надзора и жилищного контроля. В нем указывалось, что застройщик неоднократно нарушал законодательство в сфере долевого строительства. В чем именно состояли эти нарушения, в Арбитраже не говорят, а в материалах дела (на сайте суда) исковое заявление не опубликовано. Но указано, что это касается многоэтажного дома в пос. Березовка, который строится за домом № 56 по ул. Полевая.

В реестре проблемных домов Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя РФ, указанное здание не значится. Ввести его в эксплуатацию должны в третьем квартале 2022. И, судя по опубликованным снимкам, дом практически достроен и двор благоустроен.

Связаться с региональным Стройнадзором, не получилось. В краевом Минстрое пообещали прокомментировать ситуацию позже, как и в самой компании «Наш дом».

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