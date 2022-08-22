Италия отказалась выдать России экс-главу обанкротившейся «Реставрации» Николая Коваленко

Бывший глава стройкомпании «Реставрация» Николай Коваленко остаётся и Италии - страна отказалась его экстрадировать. Об этом рассказал главный прокурор края Роман Тютюник.

Он сообщил, что суд не может рассмотреть дело стройкомпании «Реставрация», пока Коваленко не будет выдан Российской Федерации.

При этом прокурор отметил, что дело забыто не будет - к суду бывшего руководителя фирмы могут привлечь и через 50 лет.

«Мы завершаем эпопею прошлых лет по привлечению к ответственности и направлению в суд тех, кто массово обманывал людей. Наша задача сделать так, чтобы нашим последователям не оставить балласт в виде обманутых дольщиков», — заявил он.

Сам Николай Коваленко сообщал, что в Италии он проходит лечение от почечной недостаточности, пишут «НГС 24».

Напомним, DK.RU сообщал, что Николай Коваленко был заочно арестован летом 2019 года, его обвиняли в крупном мошенничестве. Принадлежащая ему строительная компания «Реставрация» не выполнила обязательства перед 1,3 тыс. дольщиков.

Кроме того, арбитражный суд Красноярского края признал Николая Коваленко банкротом – заявление в суд подал банк «ТААТТА», которому бизнесмен задолжал 66,5 млн рублей.

Отметим, о возвращении Николая Коваленко в Россию власти просили еще летом 2019 года. Тогда глава краевой полиции сообщал, что процесс этот может занять до 4-х месяцев.

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