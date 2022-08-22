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Италия отказалась выдать России экс-главу обанкротившейся «Реставрации» Николая Коваленко

Италия отказалась выдать России экс-главу обанкротившейся «Реставрации» Николая Коваленко
Иллюстрация: srb62.ru

Бывший глава стройкомпании «Реставрация» Николай Коваленко остаётся и Италии - страна отказалась его экстрадировать. Об этом рассказал главный прокурор края Роман Тютюник.

#НОВОСТИ

Он сообщил, что суд не может рассмотреть дело стройкомпании «Реставрация», пока Коваленко не будет выдан Российской Федерации.

При этом прокурор отметил, что дело забыто не будет -  к суду бывшего руководителя фирмы могут привлечь и через 50 лет.

«Мы завершаем эпопею прошлых лет по привлечению к ответственности и направлению в суд тех, кто массово обманывал людей. Наша задача сделать так, чтобы нашим последователям не оставить балласт в виде обманутых дольщиков», — заявил он. 

Сам Николай Коваленко сообщал, что в Италии он проходит лечение от почечной недостаточности, пишут «НГС 24». 

Напомним, DK.RU сообщал, что Николай Коваленко был заочно арестован летом 2019 года, его обвиняли в крупном мошенничестве. Принадлежащая ему строительная компания «Реставрация» не выполнила обязательства перед 1,3 тыс. дольщиков.

Кроме того, арбитражный суд Красноярского края признал Николая Коваленко банкротом – заявление в суд подал банк «ТААТТА», которому бизнесмен задолжал 66,5 млн рублей.

Отметим, о возвращении Николая Коваленко в Россию власти просили еще летом 2019 года. Тогда глава краевой полиции сообщал, что процесс этот может занять до 4-х месяцев.

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Автор: Юлия Тарабан
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