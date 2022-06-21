В Красноярске начали достраивать проблемные дома дольщиков
Генподрядчики вышли на достройку проблемных домов в ЖК «Нойланд Черемушки» на ул. Шевченко и дома застройщика «Емельяновская слобода» на ул. 1-я Хабаровская.
Решение о достройке этих домов было принято около года назад — больше 12 месяцев ушло на подготовку проекта и проведение изысканий.
Один из домов ЖК «Нойланд Черемушки» имеет высокую строительную готовность, однако застройщик нарушил нормы при возведении объекта. Об этом заявили представители регионального Фонда защиты дольщиков,
Так, на объекте нарушены требования к теплоизоляции, остекление не соответствует нормам, стеновые ограждения были сделаны без армирования, поэтому тоже подлежат замене.
Все эти работы будет проводить уже новый генподрядчик.
Самую низкую строительную готовность — всего 1% — имеет дом на 1-й Хабаровской.
При этом оба долгостроя собираются сдать в эксплуатацию в следующем году.
Ранее DK.RU рассказывал, что 124 красноярских дольщика из ЖК «Два берега» получат компенсации.
Решение о выплате принял Наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий.
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