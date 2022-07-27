Дольщики еще одного ЖК в Красноярске готовятся получить свои квартиры

Уже в следующем году 297 дольщиков ЖК «Панорама» получат ключи от своих квартир. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Отменить новоселье в 2023 году смогут жильцы дома № 2 на улице Прибойная, 37, стр. 6 и 7.

Достроить жилой комплекс «Панорама» еще в прошлом году решил федеральный Фонд развития территорий. В этом году завершились юридические процедуры по переоформлению разрешения на строительство дома.

Уже заключен договор с подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ, кроме того, ведётся работа с ресурсоснабжающими организациями по подключению жилого дома к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

«В настоящее время проектная документация для завершения строительства проверяется на комплектность перед прохождением государственной экспертизы», — отметили в правительстве региона.

Ранее в Красноярском крае приняли решение достроить дома в ЖК «Нойланд Черемушки» и дома застройщика «Емельяновская слобода». Долгострои должны сдать в эксплуатацию в следующем году.

Кроме того, DK.RU сообщал, что в Студгородке завершили строительство последнего дома ТСЖ «Ленинградец».

Добавим, в крае ведутся работы ещё на 16 долгостроях, строительство которых не смогли вовремя завершить обанкротившиеся застройщики.

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