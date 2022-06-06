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Экс-главу двух стройкомпаний будут судить за ущерб дольщикам в 1 млрд рублей

Экс-главу двух стройкомпаний будут судить за ущерб дольщикам в 1 млрд рублей
Иллюстрация: kapital

Суд в Красноярске рассмотрит дело экс-руководителя двух строительных компаний, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве жилых домов.

#НОВОСТИ

Количество пострадавших составляет свыше 550 человек, общая сумма ущерба — 1 млрд рублей, — сообщает прокуратура Красноярского края.

По версии следствия, экс-директор компаний привлек средства дольщиков на строительство пяти жилых домов в Красноярске и в Сосновоборске, но денежные средства он направил на расчеты с контрагентами по строительству других объектов.

По версии следствия, для привлечения заемных средств на строительство, обвиняемый оформил в банке кредитный договор.

Однако из-за несоблюдения сроков строительства и существенных нарушений условий кредитного договора банк прекратил выдачу организации денежных средств», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате таких действий ухудшилась платежеспособность строительных организаций, что привело к остановке строительства и банкротству предприятий.

 

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Автор: Петр Савельев
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