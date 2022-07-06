Еще один дом дольщиков сдан в эксплуатацию. Он в Студгородке
Завершено строительство последнего дома ТСЖ «Ленинградец» в Студгородке. Строение находится напротив корпуса Сибирского федерального университета.
Уже в июле все дольщики смогут получить ключи от долгожданных квартир.
Жилой комплекс состоит из 3-х домов, строительство ЖК началось еще в 2012 году. Планировалось, что все дома будут сданы к 2016 году. Однако в сроки не уложились.
Тем не менее, два первых дома были сданы в 2017 году, но третий дом строился очень медленно. Несмотря на высокую строительную готовность объекта, его не смогли сдать ни в 2017, ни в 2018 годах.
Проблемы возникли из-за недостатка у застройщика средств для проведения работ. Объект смогли завершить только в 2022 году.
За это время на объекте несколько раз сменялись подрядчики. В 2012 года начинал стройку ТСЖ «Ленинградец», в 2017-м на объект зашла компания «СУ-208», однако и она не смогла завершить строительство.
В 2020 году была определена новая подрядная организация, которая взялась провести на объекте завершающие работы.
Напомним, дом на ул. Ленинградской не был включен в перечень для достройки федерального Фонда развития территорий, он входил в перечень долгостроев, которые достраиваются при участии краевых властей.
Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске начали достраивать проблемные дома в ЖК «Нойланд Черемушки» на ул. Шевченко и дома застройщика «Емельяновская слобода» на ул. 1-я Хабаровская.
А дольщики из ЖК «Два берега» застройщика «Ситистрой» получат компенсации. Размер выплат будет определяться исходя из рыночной стоимости квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке.
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