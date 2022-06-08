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В Центральном районе демонтировали 71 незаконное временное сооружение

В Центральном районе демонтировали 71 незаконное временное сооружение
Иллюстрация: krskstate.ru

Основная часть незаконных сооружений относится к некоммерческим. Поэтому собственники их демонтировали своими силами. 27 сооружений демонтировали за счет средств городского бюджета.

#НОВОСТИ

Те сооружения, которые были принудительно снесены, поместили на специальную площадку на ул. Пограничников. Собственники смогут их забрать после того, как возместят затраты на демонтаж.

Сейчас в Центральном районе осталось не так много адресов, где сохранились незаконные временные сооружения, поэтому работа ведется уже точечно.

«Радует, что большую часть „времянок“ собственники убирают самостоятельно. Это позволяет сэкономить и бюджетные средства, и деньги самих владельцев», — сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Ранее DK.RU сообщал, что власти продолжают наводить порядок в городе. Так, до конца мая красноярцам предлагали выбрать парки и скверы, которые они хотели бы благоустроить.

Мэрия решила продлить голосование: еще у одного сквера появился шанс на реновацию. Отдать свой голос можно на сайте мэрии до 13 августа.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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