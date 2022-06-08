В Центральном районе демонтировали 71 незаконное временное сооружение
Основная часть незаконных сооружений относится к некоммерческим. Поэтому собственники их демонтировали своими силами. 27 сооружений демонтировали за счет средств городского бюджета.
Те сооружения, которые были принудительно снесены, поместили на специальную площадку на ул. Пограничников. Собственники смогут их забрать после того, как возместят затраты на демонтаж.
Сейчас в Центральном районе осталось не так много адресов, где сохранились незаконные временные сооружения, поэтому работа ведется уже точечно.
«Радует, что большую часть „времянок“ собственники убирают самостоятельно. Это позволяет сэкономить и бюджетные средства, и деньги самих владельцев», — сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.
Ранее DK.RU сообщал, что власти продолжают наводить порядок в городе. Так, до конца мая красноярцам предлагали выбрать парки и скверы, которые они хотели бы благоустроить.
Мэрия решила продлить голосование: еще у одного сквера появился шанс на реновацию. Отдать свой голос можно на сайте мэрии до 13 августа.
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