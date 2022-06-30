Застройщик Солнечного пойдет под суд за обман дольщиков

За семь лет он обманул более 500 человек на общую сумму близкую к 1 млрд рублей.

Директора компании «ЭКО ПРОМ», которая строила ЖК «Ярослав» в мкрн Солнечный Красноярска, отправят под суд. На днях прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по его делу, сообщили в ведомстве.

Топ-менеджера обвиняют в том, что с 2013 по 2020 год он получал деньги от граждан по договорам долевого участия, на которые должен был построить три многоквартирных дома, но тратил их на другие цели.

Вопреки интересам дольщиков, полученные денежные средства злоумышленник использовал не по целевому назначению, а направлял их в подрядные организации за фактически невыполненные работы и за услуги, не связанные со строительством домов», — рассказали в прокуратуре.

Таким образом он обманул 539 человек на общую сумму свыше 864 млн рублей.

Фамилию топ-менеджера прокуратура традиционно не называет. Однако, судя по данным Единого реестра проблемных домов, который ведет Минстрой РФ, руководителем компании на данный момент числится Игорь Литвяков. Это же имя и в том же качестве фигурирует в решении Арбитражного суда Красноярского края, которым компания признается банкротом. Там же указано, что Литвяков является единственным ее учредителем.

В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 101 млн рублей. Сейчас дело передано с Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу», — говорят в прокуратуре.

Дома ЖК «Ярослав» решено достроить за счет бюджета. Когда это произойдет, неизвестно.

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