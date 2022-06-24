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Дома для погорельцев будут сданы к середине августа. Если не помешает погода

Дома для погорельцев будут сданы к середине августа. Если не помешает погода
Иллюстрация: pixabay.com Автор: 12019

Все дома для погорельцев будут сданы к 15 августа, об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. Однако погода может внести свои корректировки.

#НОВОСТИ

Тогда сроки могут сдвинуться. При этом, по словам главы региона, до наступления холодов все погорельцы получат новое жилье.

Сейчас в разных территориях края идет строительство 97 домов — возводят их «под ключ», по типовым проектам.

Индивидуальные планы разрабатываются лишь для некоторых многодетных семей.

Гарантия на каждый дом — 5 лет.

Отметим, всем пострадавшим от пожаров в регионе правительство края предложило два варианта помощи — строительство нового дома или единовременную денежную выплату.

«Сейчас на социальные выплаты на приобретение жилья претендуют 87 семей, из них по 72-м принято положительное решение. Также 87 семей обратились с заявлениями на единовременную денежную выплату, по 81-й принято положительное решение на общую сумму 241,2 млн рублей. В настоящее время выплаты получили 53 семьи на сумму 149,2 млн рублей», — рассказали в правительстве региона.

При этом готовые квартиры приобрели не более трети из тех, кто планирует это сделать.

Но, как заверил губернатор, до конца лета процесс будет завершен:

«Мы работаем с нашими красноярскими застройщиками, чтобы люди могли приобрести хорошее жилье по нормальной цене. Я хотел бы еще раз поблагодарить наших строителей, которые предоставили достаточное количество квартир для продажи, укладываясь в обозначенную цену, зачастую на границе рентабельности. Это очередной пример того, что красноярцы своих в беде не бросают».

Напомним, на строительство новых домов для погорельцев бюджет края выделит 4 млрд рублей

Ранее DK.RU сообщал, что майские пожары в Красноярском крае уничтожили 518 домов, 309 строений и 61 автомобиль. Без крова остались свыше 1 680 человек — 659 семей.

Всего в крае было зарегистрировано 273 пожара в 18 муниципальных образованиях. 

 

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Автор: Юлия Тарабан
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