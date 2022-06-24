Дома для погорельцев будут сданы к середине августа. Если не помешает погода

Все дома для погорельцев будут сданы к 15 августа, об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. Однако погода может внести свои корректировки.

Тогда сроки могут сдвинуться. При этом, по словам главы региона, до наступления холодов все погорельцы получат новое жилье.

Сейчас в разных территориях края идет строительство 97 домов — возводят их «под ключ», по типовым проектам.

Индивидуальные планы разрабатываются лишь для некоторых многодетных семей.

Гарантия на каждый дом — 5 лет.

Отметим, всем пострадавшим от пожаров в регионе правительство края предложило два варианта помощи — строительство нового дома или единовременную денежную выплату.

«Сейчас на социальные выплаты на приобретение жилья претендуют 87 семей, из них по 72-м принято положительное решение. Также 87 семей обратились с заявлениями на единовременную денежную выплату, по 81-й принято положительное решение на общую сумму 241,2 млн рублей. В настоящее время выплаты получили 53 семьи на сумму 149,2 млн рублей», — рассказали в правительстве региона.

При этом готовые квартиры приобрели не более трети из тех, кто планирует это сделать.

Но, как заверил губернатор, до конца лета процесс будет завершен:

«Мы работаем с нашими красноярскими застройщиками, чтобы люди могли приобрести хорошее жилье по нормальной цене. Я хотел бы еще раз поблагодарить наших строителей, которые предоставили достаточное количество квартир для продажи, укладываясь в обозначенную цену, зачастую на границе рентабельности. Это очередной пример того, что красноярцы своих в беде не бросают».

Напомним, на строительство новых домов для погорельцев бюджет края выделит 4 млрд рублей

Ранее DK.RU сообщал, что майские пожары в Красноярском крае уничтожили 518 домов, 309 строений и 61 автомобиль. Без крова остались свыше 1 680 человек — 659 семей.

Всего в крае было зарегистрировано 273 пожара в 18 муниципальных образованиях.

Читайте также: