Почти 3 тыс. новых квартир появилось в Красноярском крае с начала года
С начала 2022 года в Красноярском крае построили 2771 новую квартиру. Это с учетом квартир в общежитиях. За первые два месяца 2022 года в нашем регионе организации сдали 15 жилых домов.
Как сообщает Красноярскстат, еще 754 дома построено населением.
В феврале организации края сдали 8 домов, а население построило 399 домов. Всего введено в эксплуатацию 1017 квартир.
«Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 99 тыс. кв. метров, или 45,8 % общего объема жилья, введенного в январе-феврале», — отметили в Красноярскстате.
При этом, как ранее сообщал DK.RU, количество заявок со стороны застройщиков катастрофически сократилось.
Строители не спешат вкладывать деньги в новые проекты, предпочитая дождаться определенности в экономических и политических процессах.
В Красноярске количество заявок, разрешающие строительство, начало сокращаться несколько лет назад. Сейчас тенденция лишь набирает силу.
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