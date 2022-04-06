Почти 3 тыс. новых квартир появилось в Красноярском крае с начала года

С начала 2022 года в Красноярском крае построили 2771 новую квартиру. Это с учетом квартир в общежитиях. За первые два месяца 2022 года в нашем регионе организации сдали 15 жилых домов.

Как сообщает Красноярскстат, еще 754 дома построено населением.

В феврале организации края сдали 8 домов, а население построило 399 домов. Всего введено в эксплуатацию 1017 квартир.

«Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 99 тыс. кв. метров, или 45,8 % общего объема жилья, введенного в январе-феврале», — отметили в Красноярскстате.

При этом, как ранее сообщал DK.RU, количество заявок со стороны застройщиков катастрофически сократилось.

Строители не спешат вкладывать деньги в новые проекты, предпочитая дождаться определенности в экономических и политических процессах.

В Красноярске количество заявок, разрешающие строительство, начало сокращаться несколько лет назад. Сейчас тенденция лишь набирает силу.

При этом в правительстве Красноярского края уже обсудили ситуацию, которая скалдывается в строительной отрасли в новых экономических реалиях.

Власти отметили, что панических настроений нет, степень готовности жилищного строительства в крае высокая.

Однако есть сложности с поставками импортных материалов, что приведет к удорожанию работ по госконтрактам. Но, как заверили власти, эти риски уже учтены правительством при формировании мер поддержки отрасли.

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