Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.04
83,35
91,72
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Почти 3 тыс. новых квартир появилось в Красноярском крае с начала года

Почти 3 тыс. новых квартир появилось в Красноярском крае с начала года
Иллюстрация: pixabay.com

С начала 2022 года в Красноярском крае построили 2771 новую квартиру. Это с учетом квартир в общежитиях. За первые два месяца 2022 года в нашем регионе организации сдали 15 жилых домов.

#НОВОСТИ

Как сообщает Красноярскстат, еще 754 дома построено населением.

В феврале организации края сдали 8 домов, а население построило 399 домов. Всего введено в эксплуатацию 1017 квартир.

«Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 99 тыс. кв. метров, или 45,8 % общего объема жилья, введенного в январе-феврале», — отметили в Красноярскстате.

При этом, как ранее сообщал DK.RU, количество заявок со стороны застройщиков катастрофически сократилось.

Строители не спешат вкладывать деньги в новые проекты, предпочитая дождаться определенности в экономических и политических процессах.

В Красноярске количество заявок, разрешающие строительство, начало сокращаться несколько лет назад. Сейчас тенденция лишь набирает силу.

При этом в правительстве Красноярского края уже обсудили ситуацию, которая скалдывается в строительной отрасли в новых экономических реалиях.
 
Власти отметили, что панических настроений нет, степень готовности жилищного строительства в крае высокая.
 
Однако есть сложности с поставками импортных материалов, что приведет к удорожанию работ по госконтрактам. Но, как заверили власти, эти риски уже учтены правительством при формировании мер поддержки отрасли.

 

Читайте также: 

 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Еще один красноярский завод попал под санкции СШАЕще один красноярский завод попал под санкции США
  • Крупная авиакомпания заявила масштабную распродажу рейсов из КрасноярскаКрупная авиакомпания заявила масштабную распродажу рейсов из Красноярска
  • «Омикрон» в Красноярском крае включил стелс-режим«Омикрон» в Красноярском крае включил стелс-режим
  • Красноярском бизнесу понизят ставки по упрощенкеКрасноярском бизнесу понизят ставки по упрощенке
  • Какой плюс нас ждет: погода на предстоящей неделе в КрасноярскеКакой плюс нас ждет: погода на предстоящей неделе в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.