Высотку на 1-й Хабаровской достроят в 2023
В Красноярске восстановили работы по строительству 17-этажного дома на 135 квартир.
Впервые достраивать МКД было решено в декабре 2020, после чего Региональный фонд защиты прав дольщиков получил права на объект и земельный участок, доработал ПСД, получил одобрение экспертизы.
Сейчас окончены процедуры по выбору подрядчика.
По информации Минстроя края, на строительной площадке готовится свайный фундамент, в сентябре 2022 начнут сооружать монолитные колонны и наружные стены из кирпича. Сдать дом в эксплуатацию запланировано в течении второй половины 2023.
Вместе с этим долгостроем в регионе достроят 16 МКД. В Красноярске на — ул. Шевченко, 1; Прибойная, 37; Караульная–Шахтеров; Баумана, 6; Карла Маркса, 213; ЖК «Ярослав». Кроме того, один дом находится в Сосновоборске.
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