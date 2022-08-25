Высотку на 1-й Хабаровской достроят в 2023

В Красноярске восстановили работы по строительству 17-этажного дома на 135 квартир.

Впервые достраивать МКД было решено в декабре 2020, после чего Региональный фонд защиты прав дольщиков получил права на объект и земельный участок, доработал ПСД, получил одобрение экспертизы.

Сейчас окончены процедуры по выбору подрядчика.

По информации Минстроя края, на строительной площадке готовится свайный фундамент, в сентябре 2022 начнут сооружать монолитные колонны и наружные стены из кирпича. Сдать дом в эксплуатацию запланировано в течении второй половины 2023.

Вместе с этим долгостроем в регионе достроят 16 МКД. В Красноярске на — ул. Шевченко, 1; Прибойная, 37; Караульная–Шахтеров; Баумана, 6; Карла Маркса, 213; ЖК «Ярослав». Кроме того, один дом находится в Сосновоборске.

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