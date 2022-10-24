К 2030 в Красноярском крае будут строить по 1,64 млн кв. м жилья в г

До 2030 в Красноярском крае застроят 1,6 тыс. га. На участках планируют построить около 19 млн кв. м. Речь идет об уже застроенных территориях и пока свободных от застройки.

По словам Сергея Козупицы, зампредседателя регионального правительства, в 2022 планируют сдать в эксплуатацию 1,39 млн кв. м жилья. Это на 70 тыс. кв. м больше плана. С 2030 планируют ежегодно строить по 1,64 млн кв. м в год.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что рост показателей будет обеспечен за счет механизма комплексного развития территорий (КРТ). В настоящее время заключены 4 таких договора с застройщиками: два в Красноярске (в районе ул. Лесопарковой и Вавилова), по одному в Норильске (поселок Оганер) и Ачинске. Общая площадь территории, которую отдают под новую застройку, превышает 30 га. Под комплексное освоение также выделили большой участок в красноярской Николаевке. В следующем году для застройки планируют выделить ещё шесть площадок.

Во многих странах в тяжёлые времена именно строительная отрасль позволяла удержать экономику, поскольку именно она даёт огромный мультипликативный эффект. В этом смысле, строительное направление края тоже должно выполнить свою стабилизирующую и развивающую роль. Тем более что появился механизм, которого давно ждали: комплексное развитие территорий. Он позволяет очень эффективно учитывать интересы государства, жителей и застройщиков. Необходимо сделать зоны КРТ драйвером строительства жилья в крае», – считает губернатор Александр Усс.

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