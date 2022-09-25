В Красноярске построят две поликлиники

Расположены они будут в Северном и Покровском. Первую планируют сдать в конце следующего года, а вторую — в декабре этого.

Поликлинику в микрорайоне Покровский планируют достроить до конца этого года. Об этом сообщил вице-премьер Красноярского края Алексей Подкорытов по рещультатам инспекции объекта.

«Поликлиника в Покровском завершена на 90% — остались технические недоделки. Здесь готовимся к монтажу медицинского оборудования. 30 ноября отсюда уходят строители, и медики к приступают к подготовке лицензионных мероприятий. Правительством установлено, что 30 декабря объект должен получить лицензию», — сказал он.

Это будет здание в 7 этаже, общей площадью более 15 тыс. кв. м. Рассчитана поликлиника на 900 900 посещений в смену.

Почти вдвое меньше, чем в Покровском, будет и пропускная способность другой поликлиники, которая сейчас стоится в красноярском микрорайоне Северный. Она будет рассчитана на 500 посещений в сутки и станет обслуживать еще и Солнечный. Завершить строительство этого объекта планируется в IV квартале 2023 года. По словам Подкорытова, все работы здесь идут по графику.

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