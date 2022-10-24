В Красноярском крае назначен руководитель Центра цифрового развития строительной отрасли
Руководителем Центра цифрового развития строительной отрасли Красноярского края назначен Александр Усачёв. Об этом сообщили в пресс-службе строительства края.
Александр Владимирович Усачёв будет заниматься решением задачи перехода строительной отрасли края на цифровой технологический уклад, сопровождением ведения и развития государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и другими вопросами цифрового развития отрасли», — рассказали в пресс-службе минстроя.
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