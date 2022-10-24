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В Красноярском крае назначен руководитель Центра цифрового развития строительной отрасли

В Красноярском крае назначен руководитель Центра цифрового развития строительной отрасли
Иллюстрация: министерство строительства края

Руководителем Центра цифрового развития строительной отрасли Красноярского края назначен Александр Усачёв. Об этом сообщили в пресс-службе строительства края.

#НОВОСТИ
Приказ подписан министром строительства края Михаилом Рабушко.
Александр Владимирович Усачёв будет заниматься решением задачи перехода строительной отрасли края на цифровой технологический уклад, сопровождением ведения и развития государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и другими вопросами цифрового развития отрасли», — рассказали в пресс-службе минстроя.

Справка

 
Александр Усачёв окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» (2001 г.), кандидат технических наук, входит в Реестр высококвалифицированных руководителей и специалистов цифровой трансформации государственного управления.
Центр цифрового развития строительной отрасли в Красноярском крае был создан в 2022 по требованию федерального законодательства. Как сообщался ранее Михаил Рабушко, новая структура позволит перейти на исключительно электронный обмен информацией между участниками строительного производства, должна повысить прозрачность процедур, сократит бюджетные трат.
 

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Автор: Петр Савельев
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