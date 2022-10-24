В Красноярском крае назначен руководитель Центра цифрового развития строительной отрасли

Приказ подписан министром строительства края Михаилом Рабушко.

Александр Владимирович Усачёв будет заниматься решением задачи перехода строительной отрасли края на цифровой технологический уклад, сопровождением ведения и развития государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и другими вопросами цифрового развития отрасли», — рассказали в пресс-службе минстроя.

Справка Александр Усачёв окончил Красноярский государственный технический университет по специальности « Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» (2001 г.), кандидат технических наук, входит в Реестр высококвалифицированных руководителей и специалистов цифровой трансформации государственного управления. Центр цифрового развития строительной отрасли в Красноярском крае был создан в 2022 по требованию федерального законодательства. Как сообщался ранее Михаил Рабушко, новая структура позволит перейти на исключительно электронный обмен информацией между участниками строительного производства, должна повысить прозрачность процедур, сократит бюджетные трат.

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