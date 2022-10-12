В Красноярском крае достраивают 17 домов обманутых дольщиков

В Красноярском крае до конца следующего года завершат строительство 17 проблемных домов, по которым ранее были приняты решения о достройке.

По информации пресс-службы министерства строительства края, в двух домах на Шевченко подрядчик возводит наружные стены. В четырех домах жилого комплекса «Квадро» на улице Шахтеров демонтировали кирпичные стены, которые были признаны аварийными. Начался монтаж наружных стен, затем приступят к внутренней отделке помещений. В домах на Хабаровской, 7 в Красноярске и 8-м микрорайоне Сосновоборска ведутся строительно-монтажные работы.

На ряде объектов сейчас идут инженерные изыскания, обследуют техническое состояние конструкций, завершаются судебные разбирательства, готовят проектную документацию. Речь идет о недостроях на улицах Маркса, 213, Баумана, 6, четырёх домов на Прибойной, 37, трёх домов в ЖК «Ярослав» в микрорайоне Солнечный.

Достроить все дома рассчитывают до конца 2023.

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