Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.09
60,85
60,49
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сноса не будет: здание «Кантри» пока остается на проспекте Мира

Сноса не будет: здание «Кантри» пока остается на проспекте Мира
Иллюстрация: dela.ru

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил решение о сносе здания «Кантри» — его не признали самовольной постройкой. Красноярцам все еще придется лицезреть эту постройку в центре.

#НОВОСТИ

Таким образом, жалоба индивидуального предпринимателя Грималюк О. Р. частично удовлетворена.

О том, почему Кемеровский суд отказался признать «Кантри» самовольной постройкой, станет известно после подготовки полного текста решения.

Как сообщил депутат Заксобрания Илья Зайцев, теперь дело снова пойдет на рассмотрение в Красноярский краевой суд.

Красноярцы оставили под постом парламентария массу гневных комментариев – они уверены, что здание изуродовало исторический облик города и должно быть снесено.

Нахождение построенного здания на центральной улице города — абсурд!!! И это не поддаётся никакой логике! Возможно, ошибку допустили люди, подписав разрешение на строительство, но это не значит, что здание должно остаться и портить облик города», — возмущается подписчица Ольга.

Вот ужас так ужас, такого произвола вряд ли и припомнить-то можно! Тётка-то понятно совести нет, а кто разрешение давал, власть-то где, как смотрит на это безобразие?», — написала пользователь ТГ Елена.

Напомним, прокуратура обратилась в суд с запросом о выдаче исполнительного листа, который позволит принудительно снести здание «Кантри». Постройка была признала незаконной еще в феврале 2022. У владельцы здания — Грималюк О. Р.— было время до 28 августа, чтобы добровольно снести здание, однако она решение краевого суда не исполнила.

Ранее DK.RU сообщал, что строительство двухэтажного здания на Мира началось в сентябре прошлого 2018. Уже в следующем года начались суды по поводу законности строительства.

Прокуратура Центрального района г. Красноярска выяснила, что в предоставленной документации содержаться сведения, не соответствующие действительности в отношении санэпидемиологического и противопожарного законодательства.

По информации следователей, именно это положительное заключение экспертизы помогло получить разрешение от мэрии на строительство здания в самом центре города.

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ближе к делу: директор клуба «Миллиард» рассказал о закулисье успешных бизнесовБлиже к делу: директор клуба «Миллиард» рассказал о закулисье успешных бизнесов
  • Топ-8: самый-восточный-миллионник перерос СамаруТоп-8: самый-восточный-миллионник перерос Самару
  • Брат кота с проспекта Мира появился на правом берегу КрасноярскаБрат кота с проспекта Мира появился на правом берегу Красноярска
  • «Аэрофлот» продлил распродажу билетов на рейсы из Красноярска до 11 сентября 2022«Аэрофлот» продлил распродажу билетов на рейсы из Красноярска до 11 сентября 2022
  • В Красноярске на площади Революции начинается строительство метроВ Красноярске на площади Революции начинается строительство метро
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.