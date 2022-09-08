Сноса не будет: здание «Кантри» пока остается на проспекте Мира
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил решение о сносе здания «Кантри» — его не признали самовольной постройкой. Красноярцам все еще придется лицезреть эту постройку в центре.
Таким образом, жалоба индивидуального предпринимателя Грималюк О. Р. частично удовлетворена.
О том, почему Кемеровский суд отказался признать «Кантри» самовольной постройкой, станет известно после подготовки полного текста решения.
Как сообщил депутат Заксобрания Илья Зайцев, теперь дело снова пойдет на рассмотрение в Красноярский краевой суд.
Красноярцы оставили под постом парламентария массу гневных комментариев – они уверены, что здание изуродовало исторический облик города и должно быть снесено.
Нахождение построенного здания на центральной улице города — абсурд!!! И это не поддаётся никакой логике! Возможно, ошибку допустили люди, подписав разрешение на строительство, но это не значит, что здание должно остаться и портить облик города», — возмущается подписчица Ольга.
Вот ужас так ужас, такого произвола вряд ли и припомнить-то можно! Тётка-то понятно совести нет, а кто разрешение давал, власть-то где, как смотрит на это безобразие?», — написала пользователь ТГ Елена.
Напомним, прокуратура обратилась в суд с запросом о выдаче исполнительного листа, который позволит принудительно снести здание «Кантри». Постройка была признала незаконной еще в феврале 2022. У владельцы здания — Грималюк О. Р.— было время до 28 августа, чтобы добровольно снести здание, однако она решение краевого суда не исполнила.
Ранее DK.RU сообщал, что строительство двухэтажного здания на Мира началось в сентябре прошлого 2018. Уже в следующем года начались суды по поводу законности строительства.
Прокуратура Центрального района г. Красноярска выяснила, что в предоставленной документации содержаться сведения, не соответствующие действительности в отношении санэпидемиологического и противопожарного законодательства.
По информации следователей, именно это положительное заключение экспертизы помогло получить разрешение от мэрии на строительство здания в самом центре города.
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