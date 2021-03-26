Вечное «Кантри»: сносить нельзя оставить

Центральный районный суд Красноярска отказал прокуратуре в иске против кафе «Кантри». Сносить его не будут.

В удовлетворении требований отказано. Требований там много было. В том числе и требование о сносе здания», – цитируют ДЕЛА краевой суд.

Напомним, прокуратура нашли разного нарушения как при выдаче разрешения на реконструкцию органом местного самоуправления, так и подготовке проектной документации и получении заключения экспертизы, а устранение недостатков видела только в одном варианте — «демонтаж объекта», или говоря бытовым языком — «снести и дело с концом».

Однако судебная инстанция не сочла доводы обвинения достаточными.

В прокуратуре заявили, что будут обжаловать решение суда «в апелляционном порядке».