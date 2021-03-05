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Дом преткновения: прокуратура вновь требует сноса новостроя на месте «Кантри»

Пр. Мира, 102Д, Красноярск
Пр. Мира, 102Д, Красноярск. Иллюстрация: Twitter

Очередной виток в затяжном деле о сносе здания, построенного на месте кафе «Кантри» в самом центре проспекта Мира.

#НОВОСТИ

Напомним, тяжба тянется уже два года. Все это время двухэтажный новострой находится в законсервированном состоянии и продолжает загораживать здание почтамта. Главное основание для сноса — недостаточный промежуток между двухэтажкой и зданием почты. Там всего 5 метров, а по правилам пожаробезопасности нужно не менее восьми. При этом почтамт признан историческим памятником, что тоже влечет дополнительные требования к близлежащим постройкам.

Вторая новелла в «деле «Кантри» связана с выдачей разрешения на строительство. Однако уголовное расследование зашло в тупик за неимением обвиняемого.

В феврале прокуратура вновь подала в суд иск к предпринимателю Ольге Грималюк с требованием снести злополучный объект.

Судебное разбирательство назначено на 12 марта.

«ДК» будет следить за развитием событий.

 

 

Автор: Петр Савельев
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