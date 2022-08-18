Кафе «Кантри» в центре Красноярска снесут до конца августа

Администрация города отозвала свою жалобу на это решение и оно вступило в силу.

Мэрия Красноярска не стала оспаривать решение суда о признании здания кафе «Кантри» в центре города незаконной постройкой и суд прекратил соответствующее производство. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Это сооружение было признано незаконным еще в феврале 2022 года и его должны были снести в течение шести месяцев. Однако администрация Красноярска сначала оспорила это решение, но за день до суда, отозвала свою жалобу. Претензии же ответчика суд не принял, посчитав, что они заявлены с нарушением процессуального законодательства.

Ответчик вправе обжаловать возврат жалобы, однако это не освобождает его от обязанности исполнить судебное решение о сносе самовольно построенного здания кафе „Кантри“ своими силами в установленный срок, т.е. до 29 августа 2022 года», — говорят в прокуратуре.

В ведомстве также добавили, если решение не будет исполнено добровольно, то это сделают в принудительном порядке.

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