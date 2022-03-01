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Здание кафе «Кантри» в центре Красноярска пойдет под снос

Здание кафе «Кантри» в центре Красноярска пойдет под снос
Иллюстрация: epp.genproc.gov.ru

Краевой суд признал его самовольной постройкой. Этого требовала прокуратура региона после соответствующей проверки.

#НОВОСТИ
Красноярский краевой суд признал здание кафе «Кантри» (проспект Мира, 102д) незаконной постройкой и велел собственнику (ИП Грималюк О.Р.) снести его, сообщает прокуратура региона, которая и обратилась в суд.
 
Основанием для этого стали результаты проверки, которые показали нарушения противопожарных норм при проектировании и строительстве здания.
 
Ранее в суд с теми же требованиями обращалась прокуратура Центрального района Красноярска, но тот в первой инстанции отказал надзорному ведомству. Это было в марте 2021 год. После в дело вмешалась краевая прокуратура, которая подала апелляцию в краевой суд.
 
По итогу: у Грималюк есть полгода, чтобы снести здание «Кантри» — в прокуратуре обещают проконтролировать это.
 
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Автор: Петр Савельев
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