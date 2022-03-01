Здание кафе «Кантри» в центре Красноярска пойдет под снос
Краевой суд признал его самовольной постройкой. Этого требовала прокуратура региона после соответствующей проверки.
Строительство двухэтажного здания в центре Красноярска на месте бывшего кафе «Кантри» началось в сентябре прошлого года. В 2019 года начались многочисленные суды по поводу законности строительства.
Прокуратура утвердила новое обвинение Быкову в деле об убийстве двух предпринимателей
Г-на Быкова обвиняют в подстрекательствах и покушению на убийство по найму двух предпринимателей, а также Александра Живицы, обвиняемого в покушении на убийство.
Прокуратура: зарплатные долги в Красноярском крае самые большие в Сибири
Со слов представителя генпрокуратуры, предприятия региона должны своим сотрудникам почти 300 млн рублей. Эта цифра сильно отличается от той, что называют статистики.