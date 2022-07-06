Повторит судьбу «Кантри»? Красноярцы возмутились новым кафе на ул. Можайского
Жители Красноярска с ул. Можайского обратились к представителям Народного фронта с жалобой на предпринимателя, который выстроил огромное двухэтажное здание рядом с жилым домом.
Как рассказали красноярцы, раньше на том месте находился павильон площадью 50 кв. метров, однако позже он вырос в двухэтажное кафе площадью 206,2 кв. м.
«Стройка загораживала жителям солнечный свет и приносила массу прочих неудобств. Чтобы выяснить насколько законно такое строительство, мы обращались в разные инстанции», — рассказали в Народном фронте.
Представители ОНФ обратились в департамент градостроительства администрации Красноярска, однако там ответили, что разрешение на строительство выдано законно, и строение является объектом капитального строительства.
«Итогом девяти наших обращений в разные инстанции стал судебный иск департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска о признании отсутствующим права собственности на объект и исключении сведений о нём из ЕГРН», — отметили в ОНФ.
Оказалось, что изначально земельный участок выдавали под переговорный пункт, поэтому кафе, которое выстроил предприниматель, является самовольно возведённой постройкой.
Суд удовлетворил требования департамента муниципального имущества и земельных отношений, однако представили ОНФ решили пойти дальше:
«Чтобы довести дело до сноса, что, по нашему мнению, является логическим финалом этой истории, мы обратились в краевую прокуратуру».
Ранее DK.RU сообщал еще об одном незаконном кафе — объект построен на проспекте Мира.
Еще в марте 2022 года краевой суд по требованию прокуратуры признал его самовольной постройкой и велел собственнику снести здание. Однако владелица заведения обратилась с жалобой в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, чтобы оспорить решение о сносе здания.
Читайте также:
-
В Красноярске выставили на продажу пиццерию OroRosso
Заведение проработало в городе почти шесть лет.
-
Александр Митраков ищет ресторан в Красноярске. Чтобы купить
Ресторатор готов купить действующий бизнес ради помещения.
-
Крупнейший в Сибири: в Красноярске построят новый деловой центр
Появиться в городе он должен через пять лет - к юбилею Красноярска. Арендаторами готовы стать федеральные компании.
-
Здание кафе «Кантри» в центре Красноярска пойдет под снос
Краевой суд признал его самовольной постройкой. Этого требовала прокуратура региона после соответствующей проверки.