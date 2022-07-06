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Повторит судьбу «Кантри»? Красноярцы возмутились новым кафе на ул. Можайского

Повторит судьбу «Кантри»? Красноярцы возмутились новым кафе на ул. Можайского
Иллюстрация: ТГ Народный фронт I Красноярский

Жители Красноярска с ул. Можайского обратились к представителям Народного фронта с жалобой на предпринимателя, который выстроил огромное двухэтажное здание рядом с жилым домом.

#НОВОСТИ

Как рассказали красноярцы, раньше на том месте находился павильон площадью 50 кв. метров, однако позже он вырос в двухэтажное кафе площадью 206,2 кв. м.

«Стройка загораживала жителям солнечный свет и приносила массу прочих неудобств. Чтобы выяснить насколько законно такое строительство, мы обращались в разные инстанции», — рассказали в Народном фронте.

Представители ОНФ обратились в департамент градостроительства администрации Красноярска, однако там ответили, что разрешение на строительство выдано законно, и строение является объектом капитального строительства.

«Итогом девяти наших обращений в разные инстанции стал судебный иск департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска о признании отсутствующим права собственности на объект и исключении сведений о нём из ЕГРН», — отметили в ОНФ.

Оказалось, что изначально земельный участок выдавали под переговорный пункт, поэтому кафе, которое выстроил предприниматель, является самовольно возведённой постройкой. 

Суд удовлетворил требования департамента муниципального имущества и земельных отношений, однако представили ОНФ решили пойти дальше:

«Чтобы довести дело до сноса, что, по нашему мнению, является логическим финалом этой истории, мы обратились в краевую прокуратуру».

Ранее DK.RU сообщал еще об одном незаконном кафе — объект построен на проспекте Мира.

Еще в марте 2022 года краевой суд по требованию прокуратуры признал его самовольной постройкой и велел собственнику снести здание. Однако владелица заведения обратилась с жалобой в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, чтобы оспорить решение о сносе здания.

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Автор: Юлия Тарабан
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