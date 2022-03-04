Крупнейший в Сибири: в Красноярске построят новый деловой центр

Появиться в городе он должен через пять лет - к юбилею Красноярска. Арендаторами готовы стать федеральные компании.

Новый деловой центр класса «А» планируют построить в Красноярске. Соответствующее соглашение на Красноярском экономическом форуме подписали председатель краевого Правительства Юрий Лапшин и генеральный директор строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров.

Назовут центр «Красноярск-Сити». Это будет четыре многоэтажных башни с офисами, конференц-залами, ресторанами, фитнес-клубом и парковками. Общая площадь всех помещений превысит 200 тыс. кв. м. Располагаться он будет в микрорайоне Новоостровский (площадка бывшего завода комбайнов).

Во сколько обойдется строительство, стороны не говорят. Однако известно, что сейчас уже идет проектирование. Завершить его планируют за два года. Построить же комплекс обещают за три — как раз к юбилею Красноярска.

Как рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края, некоторые федеральные компании уже заинтересовались новым центром и готовы в будущем расположить в нем свои офисы. Что это за компании, в правительстве не говорят.

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