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В Красноярске выставили на продажу пиццерию OroRosso

В Красноярске выставили на продажу пиццерию OroRosso
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Заведение проработало в городе почти шесть лет.

#НОВОСТИ
Красноярскую пиццерию OroRossa, что на Дубровинского,78а, выставили на продажу. Объявление об этом появилось на avito.ru.
 
Общая площадь помещения кафе составляет 160 кв.м. Судя по всему, продается оно со всем оборудованием и мебелью. Владелец просит 22 млн рублей.
 
Что послужило причиной продажи бизнеса, не известно. Однако в сентябре 2021 года в OroRosso «переехала» другая красноярская пиццерия — Pizza Rosso — которая до этого работала на пр. Мира, 111. Представитель ее владельца тогда объяснял DK.RU, что тот утратил интерес к этому бизнесу. Возможно, с OroRossa произошла та же история.
 
Добавим, что пиццерия OroRossa на Дубровинского начала работать в Красноярске в июле 2016 года.
 
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Автор: Петр Савельев
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