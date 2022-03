Александр Митраков ищет ресторан в Красноярске. Чтобы купить

Ресторатор готов действующий бизнес ради помещения.

Основатель красноярской 075 group (0.75 Please, Mike&Molly, Sushi, please и Catering, please) Александр Митраков готов купить действующий ресторан, кафе или бар. Об этом он написал в своих соцсетях.

Как он рассказал DK.RU, сейчас самое время, чтобы расширяться и занимать новые ниши в ресторанном бизнесе, поскольку в скором времени можно ожидать снижения ставок аренды и появления новых мест для нее.

В Москве, где мы ищем помещение, мы уже видим положительную динамику», — сказал он.

В прошлом году Митраков рассказывал DK.RU, что ищет помещение под еще один ресторан в Красноярске. Судя по всему, с этим возникли сложности.

В Красноярске сейчас нет свободных локаций, которые нам были бы интересны. Поэтому мы рассматриваем покупку уже готовых ресторанов в интересных для нас локациях, где мы планируем развивать свои новые проекты», — рассказал ресторатор.

Добавим, что в 2021 году, помимо нового ресторана в Красноярске и московского проекта, Александр Митраков планировал открыться и в Новосибирске.

