Прокуратура добивается принудительного сноса здания «Кантри»

Надзорное ведомство обратилось в суд с запросом о выдаче исполнительного листа, который позволит принудительно снести здание.

Прокуратура пошла на такой шаг в связи с тем, что владелица кафе Грималюк О.Р. не снесла здание в добровольном порядке до 28 августа, как определил ранее Красноярский краевой суд.

После того, как лист потупит в прокуратуру, он будет направлен в ГУФССП России по Красноярскому краю.

«Своевременность исполнительных действий судебных приставов будет находиться на ежедневном контроле прокуратуры», — рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, кафе Кантри было признано незаконным еще в феврале 2022 года. Его должны были снести в течение шести месяцев. Однако администрация Красноярска отозвала свою жалобу. Претензии же ответчика суд не принял, так как они были заявлены с нарушением процессуального законодательства.

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