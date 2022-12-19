Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.12
64,60
68,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске изымают землю и дома под новое строительство в Николаевке

В Красноярске изымают землю и дома под новое строительство в Николаевке
Иллюстрация: министерство строительства края

Заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников подписал распоряжение об изъятии земельных участков и объектов недвижимости в микрорайоне Николаевка.

#НОВОСТИ
Речь идет о территории в границах улиц Сопочной, Пушкина, Революции, Чкалова и проспекта Николаевского. Земля и дома изымаются для муниципальных нужд с целью комплексного развития территории. 
 
Осваивать участок будет «Специализированный застройщик «Готика-Зенит». С ним летом этого года был заключен договор. Застройщику предстоит оценить стоимость изымаемых объектов и выплатить собственникам возмещения. 
 
В документе, размещенном на сайте администрации города, в списке значится 53 земельных участка и 130 объектов недвижимости. Это дома, гаражи, бани, хозяйственные постройки.
 
По информации министерства строительства края, ориентировочно на этом участке могут построить 235 тысяч кв. м. 
 
В Красноярском крае за 11 месяцев этого года ввели в эксплуатацию 1,332 млн кв. м жилья. Из них — 795 тыс. кв. метров пришлось на многоквартирные дома, а 537 тыс. кв. метров — на индивидуальную жилую застройку. По планам в 2022 будет построено более 1,39 млн кв. м, в 2023 – не менее 1,41 млн кв. м.
 
Читайте также:
 

Министр строительства региона Михаил Рабушко рассказал о темпах строительства жилья на территории края. С начала года в крае построили 1,336 млн кв. м жилья.

СМ.СИТИ стала лидером по объему жилого строительства в Красноярском крае

Независимый портал Единый ресурс застройщиков подвел итоги 11 месяцев 2022.

В Красноярске в 2023 достроят проблемный дом на улице Баумана

Получено положительное заключение государственной экспертизы на достройку дома на улице Баумана, 6 в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Губернатор Красноярского края и его сын попали в санкционный список СШАГубернатор Красноярского края и его сын попали в санкционный список США
  • Красноярск ожидает на выходных потепление до –10Красноярск ожидает на выходных потепление до –10
  • Тропа Предков в Хакасии обзаведется новым визит-центромТропа Предков в Хакасии обзаведется новым визит-центром
  • «Лишь четыре дня»: стартовала финальная распродажа «КрасАвиа»«Лишь четыре дня»: стартовала финальная распродажа «КрасАвиа»
  • «Мой бизнес» выдал красноярским предпринимателям займов почти на 700 млн рублей«Мой бизнес» выдал красноярским предпринимателям займов почти на 700 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.