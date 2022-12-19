В Красноярске изымают землю и дома под новое строительство в Николаевке

Заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников подписал распоряжение об изъятии земельных участков и объектов недвижимости в микрорайоне Николаевка.

Речь идет о территории в границах улиц Сопочной, Пушкина, Революции, Чкалова и проспекта Николаевского. Земля и дома изымаются для муниципальных нужд с целью комплексного развития территории.

Осваивать участок будет «Специализированный застройщик «Готика-Зенит». С ним летом этого года был заключен договор. Застройщику предстоит оценить стоимость изымаемых объектов и выплатить собственникам возмещения.

В документе , размещенном на сайте администрации города, в списке значится 53 земельных участка и 130 объектов недвижимости. Это дома, гаражи, бани, хозяйственные постройки.

По информации министерства строительства края, ориентировочно на этом участке могут построить 235 тысяч кв. м.

В Красноярском крае за 11 месяцев этого года ввели в эксплуатацию 1,332 млн кв. м жилья. Из них — 795 тыс. кв. метров пришлось на многоквартирные дома, а 537 тыс. кв. метров — на индивидуальную жилую застройку . По планам в 2022 будет построено более 1,39 млн кв. м, в 2023 – не менее 1,41 млн кв. м.

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