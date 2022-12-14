В Красноярском крае за этот год построили 1,3 млн кв. метров жилья

Министр строительства региона Михаил Рабушко рассказал о темпах строительства жилья на территории края. С начала года в крае построили 1,336 млн кв. м жилья.

Он сообщил, что до конца года строителям предстоит выполнить еще большой объем работ. Михаил Рабушко отметил, что каждый год в крае строится больше жилья, чем в предыдущие годы. Для увеличения темпов строительства используют ряд механизмов. Среди них: комплексное развитие территории, строительство домов для переселения из аварийного жилья, в настоящее время запрещена программа реновации Норильска.

Экономическая ситуация весь год была напряженная, но мы довольны проделанной работой и результатами, у строителей большие планы на следующие годы. Мы это видим по значительному количеству выданных разрешений на строительство», — отметил Михаил Рабушко.

Ранее в минстрое сообщали, что в 2022 в регионе должны возвести не менее 1,32 млн квадратных метров жилья. DK.RU писал , что к 2025 темпы строительства жилья в крае планируют нарастить на 80,4%, в сравнении с 2021. Тогда в крае должны ввести 1552 тысяч квадратных метров жилья.

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