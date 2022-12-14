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В Красноярском крае за этот год построили 1,3 млн кв. метров жилья

В Красноярском крае за этот год построили 1,3 млн кв. метров жилья
Иллюстрация: Михаил Рабушко

Министр строительства региона Михаил Рабушко рассказал о темпах строительства жилья на территории края. С начала года в крае построили 1,336 млн кв. м жилья.

#НОВОСТИ
Он сообщил, что до конца года строителям предстоит выполнить еще большой объем работ. Михаил Рабушко отметил, что каждый год в крае строится больше жилья, чем в предыдущие годы. Для увеличения темпов строительства используют ряд механизмов. Среди них: комплексное развитие территории, строительство домов для переселения из аварийного жилья, в настоящее время запрещена программа реновации Норильска.
Экономическая ситуация весь год была напряженная, но мы довольны проделанной работой и результатами, у строителей большие планы на следующие годы. Мы это видим по значительному количеству выданных разрешений на строительство», — отметил Михаил Рабушко.
Ранее в минстрое сообщали, что в 2022 в регионе должны возвести не менее 1,32 млн квадратных метров жилья. DK.RU писал, что к 2025 темпы строительства жилья в крае планируют нарастить на 80,4%, в сравнении с 2021. Тогда в крае должны ввести 1552 тысяч квадратных метров жилья.
 
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В министерстве строительства края рассказали о темпах строительства жилья в регионе. В этом году показатель выше, чем в 2021-м.

В Красноярском крае темпы строительства жилья выросли на 35%

С января по сентябрь 2022 на территории Красноярского края было построено и введено в эксплуатацию 1,74 млн кв. метров жилья. Такими данными поделился Михаил Рабушко, министр строительства региона.

«Планету Красноярск» зачистят в начале 2023

Клуб закрылся более 10 лет назад. На его месте собираются построить «Поздеев-Центр».

Автор: Петр Савельев
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