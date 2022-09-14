В Красноярском крае в 2023…2025 ждут роста показателей в основных отраслях экономики

Депутатам Заксобрания представители отраслевых министерств презентовали программы развития сельского хозяйства, транспорта и строительства на 2023…2025.

В агропромышленном комплексе в ближайшие два года запланировали реализовать 9 инвестпроектов: два — в растениеводстве, 6 в животноводстве и одно производство пищевых продуктов. Самый крупный входит в состав КИП «Енисейская Сибирь». Речь идет о строительстве завода мощностью 250 тыс. т зерна пшеницы в год по производству глютена, крахмалов, биоэтанола, кормовой добавки DDGS.

К 2025 темпы строительства планируют нарастить на 80,4%, в сравнении с 2021. Тогда в крае должны ввести 1552 тыс. кв. м жилья.

Кроме того, в этом году на 3,8% должно вырасти количество пассажиров на транспорте — до 211,8 млн человек. Объем авиаперевозок увелится на 1,3% благодаря развитию хаба. На 15 % вырастет и объем перевезенных грузов. Средняя зарплата в транспортной сфере должна вырасти на 42% к 2025, если сравнивать показатели 2021.