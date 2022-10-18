В Красноярском крае темпы строительства жилья выросли на 35%
С января по сентябрь на территории Красноярского края было построено и введено в эксплуатацию 1 млн 74 тыс. кв. метров жилья. Такими данными поделился Михаил Рабушко, министр строительства.
С января по сентябрь на территории Красноярского края было построено и введено в эксплуатацию 1 млн 74 тыс. кв. метров жилья. Такими данными поделился Михаил Рабушко, министр строительства.
С начала года было построено 485 тыс. кв. метров индивидуальных домов и 589 тыс. кв. метров многоквартирных домов. До конца года в регионе планируют построить не менее 1 млн 320 тыс. кв. метров жилья.
По словам Михаила Рабушко, край уже не первый год показывает рост темпов строительства жилья.
С начала года оказалась в непростой ситуации из-за увеличения себестоимости строительства, проблем с импортными стройматериалами, но тем не менее за девять месяцев этого года введено на 35% больше жилья, чем за аналогичный период предыдущего», — отметил Михаил Рабушко.
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