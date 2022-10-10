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В Красноярском крае снизилась доступность ипотеки

В Красноярском крае снизилась доступность ипотеки
Автор фото: Alexander Stein. Иллюстрация: pixabay.com

Однако она все еще остается одной из самых доступных в Сибири.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае доля семей, которые могли бы купить квартиру в ипотеку, в 2021 составляла 41,2%, что на 1,7 процентных пункта меньше, чем в 2020. Такие данные опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

Самая доступная в СФО ипотека — на Кузбассе. Там ее в прошлом году могли себе позволить 42,4% семей. Правда, и здесь, по отношению к 2020, доля снизилась — на 0,7 п.п. Красноярский край по этому показателю идет на втором месте. А на третьем — Иркутская область с 40,4%. И вот здесь за прошлый год ипотека стала доступнее — +0,7 п.п.

Одна из самых недоступных ипотек в России также в СФО — в Туве ее могло себе позволить лишь 10,4% семей (-8 п.п.).

В целом же по стране доступность ипотеки в 2021, по сравнению с 2020, выросла на 0,1 п.п. — до 32,8%.

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Автор: Петр Савельев
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