В Красноярском крае построили больше 900 тысяч «квадратов» жилья
В министерстве строительства края рассказали о темпах строительства жилья в регионе. В этом году показатель выше, чем в 2021-м.
За 8 месяцев 2022 в крае построили 912 тысяч квадратных метров жилья. Если сравнивать с темпами строительства в январе — августе 2021, то показатель вырос на 43%. Чуть больше построили многоквартирных домов, чем индивидуального жилья: 479 тысяч квадратных метров против 433 тысяч квадратных метров.
Всего же по планам на 2022 году, в регионе должны возвести не менее 1 млн 320 тысяч квадратных метров жилья.
Ранее DK.RU писал, что к 2025 темпы строительства жилья в крае планируют нарастить на 80,4%, в сравнении с 2021. Тогда в крае должны ввести 1552 тысяч квадратных метров жилья.
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