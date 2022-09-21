В Красноярском крае застройщика «Златоулочки» признали банкротом
Арбитражный суд края принял решение признать банкротом компанию «Злата». Застройщик занимался строительством жилого комплекса «Златоулочка» в Емельяновском районе.
Список проблемных домов на сайте наш.дом.рф, за которыми наблюдает Минстрой страны, увеличился за последние полгода на 16 объектов. В июле 2019 года в нем числилось 56 объектов, сейчас — 72.
Арестован красноярский бизнесмен, похитивший деньги дольщиков «Златоулочки»
Центральный районный суд Красноярска принял решение об аресте предпринимателя, похитившего 110 млн руб. у дольщиков ЖК «Златоулочка» и коттеджного поселка «Золотая горка».
Застройщик «Златоулочки» добивается восстановления разрешений на строительство микрорайона
Компания «Злата», которая возводит микрорайон «Златоулочка», просит признать действующим разрешающие акты на строительство. Информация опубликована на сайте арбитражного суда края.