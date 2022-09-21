В Красноярском крае застройщика «Златоулочки» признали банкротом

Арбитражный суд края принял решение признать банкротом компанию «Злата». Застройщик занимался строительством жилого комплекса «Златоулочка» в Емельяновском районе.

Как рассказали в пресс-службе министерства строительства, в отношении компании «Злата» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Борис Артамонов. Дольщиков просят написать заявления о включении в реестр требований кредиторов. Заявления ждут по адресу: 119602, г, Москва, а/я 161, zlata25060@yandex.ru.

арестовали из-за хищения средств дольщиков. Ранее DK.RU писал, что по версии обвинения, с конца 2014 по 18 мая 2016 между компанией «Злата» и участниками долевого строительства было заключено 115 договоров на сумму более 100 млн рублей на постройку многоквартирных жилых домов в микрорайоне « Златоулочка ». Но с середины 2015 года работы фактически не проводились. До конца 2017 планировалось, что в «Златоулочке» построят 28 трехэтажных домов. В 2017 предпринимателя, похитившего 110 млн рублей у дольщиков ЖК «Златоулочка» и коттеджного поселка «Золотая горка»

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