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В Красноярском крае застройщика «Златоулочки» признали банкротом

В Красноярском крае застройщика «Златоулочки» признали банкротом
Иллюстрация: vk.com/krasminstroy

Арбитражный суд края принял решение признать банкротом компанию «Злата». Застройщик занимался строительством жилого комплекса «Златоулочка» в Емельяновском районе.

#НОВОСТИ
Как рассказали в пресс-службе министерства строительства, в отношении компании «Злата» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Борис Артамонов. Дольщиков просят написать заявления о включении в реестр требований кредиторов. Заявления ждут по адресу: 119602, г, Москва, а/я 161, zlata25060@yandex.ru.
 
Ранее DK.RU писал, что по версии обвинения, с конца 2014 по 18 мая 2016 между компанией «Злата» и участниками долевого строительства было заключено 115 договоров на сумму более 100 млн рублей на постройку многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Златоулочка». Но с середины 2015 года работы фактически не проводились. До конца 2017 планировалось, что в «Златоулочке» построят 28 трехэтажных домов. В 2017 предпринимателя, похитившего 110 млн рублей у дольщиков ЖК «Златоулочка» и коттеджного поселка «Золотая горка», арестовали из-за хищения средств дольщиков.
 
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Арестован красноярский бизнесмен, похитивший деньги дольщиков «Златоулочки»

Центральный районный суд Красноярска принял решение об аресте предпринимателя, похитившего 110 млн руб. у дольщиков ЖК «Златоулочка» и коттеджного поселка «Золотая горка».

Застройщик «Златоулочки» добивается восстановления разрешений на строительство микрорайона

Компания «Злата», которая возводит микрорайон «Златоулочка», просит признать действующим разрешающие акты на строительство. Информация опубликована на сайте арбитражного суда края.

 

Автор: Петр Савельев
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