«Планету Красноярск» зачистят в начале 2023

Клуб закрылся более 10 лет назад. На его месте собираются построить «Поздеев-Центр».

Здание бывшего ночного клуба «Планета Красноярск» планируют снести в феврале 2023. Об этом в эфире радио «Красноярск Главный» рассказал министр строительства Красноярского края Михаил Рабушко.

„Планета Красноярск“ уже огорожена заборчиком. В январе подрядчик должен приступить к работам, он огородит всю площадку полностью и уже в феврале снесет здание ночного клуба», — рассказал чиновник.

Также он напомнил, что на месте этого здания построят новое, в котором расположится «Поздеев-Центр».

Финансирование этого проекта уже определено, все решения приняты, сейчас ведется процедура заключение контракта на строительство», — сказал Рабушко.

Добавим, что Международный центр креативных индустрий «Поздеев-центр» вместе с Красноярским хореографическим колледжем войдут в так называемый креативный кластер города, создание которого было анонсировано в октябре этого года. Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов тогда заявлял, что строительство займет около двух лет, а объем вложений составит порядка 2 млрд рублей.

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