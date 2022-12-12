В Красноярске появится шоурум сибирских брендов

Его запуск анонсировала Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края. Открытие запланировано на декабрь 2022.

Он появится на первом этаже креативного пространства «Квадрат» на улице Красной Армии.

Трансформируемое двухэтажное пространство с лучшими образцами наших краевых брендов, в котором можно будет ходить из комнаты в комнату», — написала в соцсетях Юлия Верхушина

Там можно будет найти картины, скульптуры, предметы интерьера, одежду. Экспозиция будет время от времени меняться. По словам Юлии Верхушиной, там будет не только магазин, но и продюсерский центр, событийная площадка для квартирников, мастер-классов, читок и кофейня.

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