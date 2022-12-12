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В Красноярске появится шоурум сибирских брендов

В Красноярске появится шоурум сибирских брендов
Иллюстрация: Юлия Верхушина

Его запуск анонсировала Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края. Открытие запланировано на декабрь 2022.

#НОВОСТИ
Он появится на первом этаже креативного пространства «Квадрат» на улице Красной Армии. 
Трансформируемое двухэтажное пространство с лучшими образцами наших краевых брендов, в котором можно будет ходить из комнаты в комнату», — написала в соцсетях Юлия Верхушина.
Там можно будет найти картины, скульптуры, предметы интерьера, одежду. Экспозиция будет время от времени меняться. По словам Юлии Верхушиной, там будет не только магазин, но и продюсерский центр, событийная площадка для квартирников, мастер-классов, читок и кофейня.
 
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Автор: Петр Савельев
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