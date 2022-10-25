Красноярским дизайнерам одежды помогут с сертификацией их коллекций
Красноярских дизайнеров приглашают на встречу, где расскажут про сертификацию и маркирование одежды собственного производства. Мероприятие проведет Сибирский институт развития креативных индустрий.
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