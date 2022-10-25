Красноярским дизайнерам одежды помогут с сертификацией их коллекций

Красноярских дизайнеров приглашают на встречу, где расскажут про сертификацию и маркирование одежды собственного производства. Мероприятие проведет Сибирский институт развития креативных индустрий.

В институте рассказали, что к ним от дизайнеров поступало много вопросов по вопросам сертификации их товаров. Поэтому Институт развития решил пригласить специалистов регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний и центра «Мой бизнес ». Эксперты расскажут о механизмах сертификации взрослой и детской одежды собственного производства, представят перечень документов и сроки, необходимые для прохождения процедуры, обозначат преимущества сертификации для производителей и многое.

Мероприятие пройдет 28 октября в 14.30 в креативном кластере «Квадрат». Для участия нужна регистрация .

Справка Сибирский институт развития креативных индустрий создан в Красноярском крае для системной поддержки и продвижения креативного бизнеса. В качестве одной из мер поддержки Институт развития проводит образовательные программы для представителей сферы креативных индустрий, в том числе семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы, акселераторы креативных индустрий, стажировки, наставничество, школы проектной деятельности. Образовательные мероприятия формируются с учетом запросов сообществ. Читайте также: Шесть одежных брендов Красноярска прошли международный аудит Оценки и рекомендации экспертов помогут доработать коллекции для выхода на российский и зарубежный рынки. Династия: искусство быть уникальным «Просто подарков» не бывает, считают специалисты ювелирной мастерской «Династия». Настоящие драгоценности всегда в единственном экземпляре.

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