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Красноярским дизайнерам одежды помогут с сертификацией их коллекций

Красноярским дизайнерам одежды помогут с сертификацией их коллекций
Иллюстрация: Сибирский институт развития креативных индустрий

Красноярских дизайнеров приглашают на встречу, где расскажут про сертификацию и маркирование одежды собственного производства. Мероприятие проведет Сибирский институт развития креативных индустрий.

#НОВОСТИ
В институте рассказали, что к ним от дизайнеров поступало много вопросов по вопросам сертификации их товаров. Поэтому Институт развития решил пригласить специалистов регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний и центра «Мой бизнес». Эксперты расскажут о механизмах сертификации взрослой и детской одежды собственного производства, представят перечень документов и сроки, необходимые для прохождения процедуры, обозначат преимущества сертификации для производителей и многое. 
 
Мероприятие пройдет 28 октября в 14.30 в креативном кластере «Квадрат». Для участия нужна регистрация.
 

Справка

 
Сибирский институт развития креативных индустрий создан в Красноярском крае для системной поддержки и продвижения креативного бизнеса. В качестве одной из мер поддержки Институт развития проводит образовательные программы для представителей сферы креативных индустрий, в том числе семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы, акселераторы креативных индустрий, стажировки, наставничество, школы проектной деятельности. Образовательные мероприятия формируются с учетом запросов сообществ.
 

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Автор: Петр Савельев
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