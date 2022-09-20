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Шесть одежных брендов Красноярска прошли международный аудит

Шесть одежных брендов Красноярска прошли международный аудит
Иллюстрация: industry.art

Оценки и рекомендации экспертов помогут доработать коллекции для выхода на российский и зарубежный рынки.

#НОВОСТИ

Ресурсный центр Fashion Hub Russia провел аудит одежных брендов из Красноярска. Об этом рассказали в Сибирском институте развития креативных индустрий. Оценку проводили ведущие российские и международные эксперты в индустрии моды и дизайна во главе с Георгием Ростовщиковым.

В аудите поучаствовали три бренда с коллекциями женской одежды — ANNPOLYAKOVA, IVLE, NASTINO и три с детскими нарядами — Наталия Байкова, YANA MISHURA и Olga Love.

Наша задача — выявить коммерческий потенциал брендов, которые есть на рынке, и создать условия для их развития. По итогам мы дадим письменные рекомендации, чтобы дизайнеры понимали, куда двигаться дальше», — рассказала председатель правления Fashion Hub Russia Валентина Ростовщикова.

По задумке СибИРКИ, который и способствовал проведению этого аудита, заключения и индивидуальные рекомендации по развитию для каждого бренда, которые дадут российские и зарубежные эксперты, помогут красноярским дизайнерам определить вектор развития, доработать коллекции и в перспективе выйти на российский и мировой рынки.

Мне важно понять свои точки роста, и я уже услышала очень много, куда можно расти, над чем работать и как развиваться. Если эксперты посчитают необходимым менять мой бренд и дадут рекомендации, как я могу его улучшить, я готова к этой работе», — говорит дизайнер Наталия Байкова.

Также в Сибирском институте развития креативных индустрий обещают учесть  результаты аудита при дальнейшей работе с красноярскими дизайнерами и предоставления каждому индивидуальных мер поддержки.

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Автор: Петр Савельев
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